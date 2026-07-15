Бесплатная юридическая помощь для лиц без документов: кто может воспользоваться
- консультации относительно порядка восстановления документов, установления личности, подтверждения гражданства и реализации других прав;
- поддержку в составлении заявлений, обращений, жалоб и других документов правового характера.
- внутренне перемещенные лица;
- люди с низким уровнем дохода: трудоспособные, если среднемесячный доход меньше 6656 грн; нетрудоспособные (пенсионеры по возрасту, по выслуге лет
и т. п.), если доход менее 5 190 грн;
- лица с инвалидностью, если пенсия или пособие, назначаемое вместо пенсии, менее 6 656 грн;
- ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
- дети;
- лица, пострадавшие от домашнего насилия.
- по номеру 0−800−213−103, по будням с 8:00 до 18:00;
- письменно — через Telegram, Viber, Facebook Messenger или официальный сайт;
- в бюро юридической помощи, работающих по всей Украине, кроме регионов, где идут боевые действия, независимо от регистрации места жительства. Расположение и информация о режиме работы — на карте;
- в консультационных пунктах доступа к БЮП, функционирующих в помещениях органов государственной власти, местного самоуправления, соцзащиты нанесения, специализированных учреждений, в местах компактного размещения внутренне перемещенных лиц в регионах, где не ведутся боевые действия. Адреса и графики работы — по ссылке.
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