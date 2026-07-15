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Бесплатная юридическая помощь для лиц без документов: кто может воспользоваться

Личные финансы
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Бесплатная юридическая помощь для лиц без документов: кто может воспользоваться
Бесплатная юридическая помощь для лиц без документов: кто может воспользоваться
Лица без документов могут получить бесплатные юридические услуги от системы предоставления бесплатной правовой помощи (далее — БЮП).
Об этом информируют в Координационном центре по оказанию правовой помощи совместно с Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.
Система предоставления БЮП — это государственная сеть точек доступа к юридическим услугам по всей Украине, а также возможность получить помощь по телефону или онлайн.
Лица без документов могут получить безвозмездную для всех первичную юридическую помощь, которая предусматривает:
  • консультации относительно порядка восстановления документов, установления личности, подтверждения гражданства и реализации других прав;
  • поддержку в составлении заявлений, обращений, жалоб и других документов правового характера.
Определенные законом категории лиц имеют право на вторичную помощь: представительство интересов в судах, органах государственной власти и местного самоуправления, составление процессуальных документов для обращения в суд для получения или восстановления документов, удостоверяющих личность.
Также право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем вопросам имеют, в частности:
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с низким уровнем дохода: трудоспособные, если среднемесячный доход меньше 6656 грн; нетрудоспособные (пенсионеры по возрасту, по выслуге лет и т. п.), если доход менее 5 190 грн;
  • лица с инвалидностью, если пенсия или пособие, назначаемое вместо пенсии, менее 6 656 грн;
  • ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
  • дети;
  • лица, пострадавшие от домашнего насилия.
Услуги можно получить как дистанционно, так и очно:
  • по номеру 0−800−213−103, по будням с 8:00 до 18:00;
  • письменно — через Telegram, Viber, Facebook Messenger или официальный сайт;
  • в бюро юридической помощи, работающих по всей Украине, кроме регионов, где идут боевые действия, независимо от регистрации места жительства. Расположение и информация о режиме работы — на карте;
  • в консультационных пунктах доступа к БЮП, функционирующих в помещениях органов государственной власти, местного самоуправления, соцзащиты нанесения, специализированных учреждений, в местах компактного размещения внутренне перемещенных лиц в регионах, где не ведутся боевые действия. Адреса и графики работы — по ссылке.
Услуги юристов и адвокатов системы предоставления БЮП финансируются за счет Государственного бюджета Украины. При необходимости человек самостоятельно платит только судебный сбор или стоимость проведения экспертиз.
По материалам:
Finance.ua
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