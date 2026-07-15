Каким будет курс доллара до конца года? Честный прогноз банкира (видео) Сегодня 10:15 — Валюта

Пока нет оснований говорить о резкой или неконтролируемой девальвации гривны

Несмотря на ежедневные вызовы для безопасности и атаки на инфраструктуру, финансовая система Украины демонстрирует уникальную устойчивость, а бизнес и граждане активно инвестируют в энергонезависимость.

новом видео на YouTube-канале Finance.ua вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов дает детальный макроэкономический и практический прогноз на ближайшие шесть месяцев.

Какие факторы будут влиять на банковскую систему

По словам банкира, самым непредсказуемым фактором остается война. Ежедневные атаки на энергетическую, транспортную, производственную и торговую инфраструктуру создают дополнительные затраты для бизнеса, усложняют логистику и повышают риски для инвестиций и кредитования. В то же время, украинский бизнес и граждане продолжают адаптироваться к новым условиям. Компании инвестируют в генераторы, солнечные панели и системы накопления энергии, а население активно вкладывает средства в энергонезависимость.

Еще одним важным фактором будет оставаться международная финансовая помощь. Особое значение будет иметь пакет поддержки Европейского Союза в 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

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Также на банковский сектор будет влиять инфляция. Национальный банк прогнозирует его на уровне 9,4% по итогам 2026 года. Именно инфляция будет в значительной степени определять решение НБУ по учетной ставке, а от нее будут зависеть депозитные и кредитные ставки.

Среди важнейших факторов банкир также назвал стоимость горючего и энергоресурсов. Рост цен на горючее влияет на логистику, себестоимость товаров и общий уровень цен в экономике.

Отдельную роль будет играть стратегия Национального банка на валютном рынке. В настоящее время рынок работает в режиме управляемой гибкости, что позволяет избежать резких курсовых колебаний.

Что будет с депозитами и кредитами

Во втором полугодии ситуация на депозитном и кредитном рынках будет в значительной степени зависеть от учетной ставки НБУ. В настоящее время она составляет 15% годовых, а по прогнозу регулятора может сохраняться на этом уровне до второго квартала 2027 года.

Средние ставки по гривневым депозитам сейчас стартуют примерно от 14% годовых в зависимости от срока размещения средств, а максимальные предложения отдельных банков могут достигать 16,5−17,5% годовых.

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По оценке Сергея Мамедова, во втором полугодии наиболее популярными могут оставаться депозиты сроком от трех до шести месяцев и от шести до девяти месяцев.

Что касается кредитования, то быстрого снижения ставок пока не ожидается. В то же время, основной акцент может быть сделан на целевых программах, связанных с жильем, энергонезависимостью и развитием малого и среднего бизнеса. Особое значение будут иметь кредиты на солнечные электростанции, генераторы, системы накопления энергии и другое энергооборудование.

Экономия

Универсального решения для всех вкладчиков не существует, отмечает банкир. Выбор зависит от суммы сбережений, срока инвестирования и необходимости доступа к денежным средствам. В то же время, базовым принципом остается диверсификация рисков между несколькими финансовыми инструментами.

Для средств, которые могут понадобиться в ближайшее время, следует держать ликвидный резерв. Если же человек готов не пользоваться деньгами некоторое время, можно рассматривать гривневые депозиты или государственные облигации.

По его словам, при нынешних депозитных ставках покупка доллара не всегда более выгодная стратегия, ведь для достижения аналогичного финансового результата курс американской валюты должен возрасти весьма существенно.

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Отдельно банкир обращает внимание на инфляционный фактор, а также разницу между курсами покупки и продажи валюты. Он не советует выбирать только один инструмент сбережений и рекомендует сочетать гривневые и валютные активы.

Главным преимуществом ОВГЗ перед депозитами является то, что доход физических лиц по таким облигациям не облагается налогом ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором. Именно поэтому при близкой номинальной доходности государственные облигации могут оказаться выгоднее банковских депозитов. При этом приобрести ОВГЗ сегодня можно даже через банковские приложения.

Курс гривны до конца года

По мнению Сергея Мамедова, нет оснований говорить о резкой или неконтролируемой девальвации гривны. В первом полугодии курс менялся постепенно и без резких скачков.

Среди факторов, влияющих на валютный рынок во втором полугодии, банкир называет регулярность международного финансирования, ситуацию с импортом, инфляцию, ситуацию безопасности и политику Национального банка.

По прогнозу банкира, к концу 2026 года курс доллара может достигнуть 46−46,5 грн., а евро 52,5−53,5 грн.

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