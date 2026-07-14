НБУ стабилизировал гривну: аналитики спрогнозировали дальнейшую динамику курса Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ стабилизировал гривну: аналитики спрогнозировали дальнейшую динамику курса

На прошлой неделе Национальный банк допускал лишь незначительные колебания курса гривны, который преимущественно оставался чуть выше отметки 44,5 грн за доллар.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты на рынке по итогам недели сократился до 552 млн долларов. Это почти на треть меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Дефицит валюты на рынке по итогам недели сократился

Спрос на валюту на межбанке

Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 42% благодаря существенному уменьшению спроса.

В то же время, население активизировало покупку валюты после ее удешевления. В розничном сегменте чистая покупка иностранной валюты выросла на 37%.

Национальный банк уменьшил интервенции до $871 млн, чуть ниже средненедельного объема в этом году.

Чистая покупка валюты на межбанковском рынке снизилась

Оценка ICU

Аналитики ICU отмечают, что текущий курс гривны к доллару США остается комфортным для Национального банка.

Однако валютный рынок еще далек от стабилизации после июньских колебаний, поэтому Нацбанку приходится сохранять интервенции на высоком уровне.

«Национальный банк может эпизодически еще больше снизить стоимость доллара США в течение лета, чтобы снизить девальвационные ожидания и приблизить потребность в интервенциях до комфортного для себя уровня. Все же в среднесрочной перспективе ослабление курса гривны — это единственный рациональный для НБУ сценарий», — отмечают аналитики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что чистая покупка валюты населением в июне 2026 года выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составила 482 млн долларов в эквиваленте. В июне объем покупки безналичной валюты населением составил 378 млн долларов, в то время как объем продаж достиг 402 млн долларов.

Также мы писали , что средний официальный курс гривны в июне ослаб на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, а также укрепления доллара на мировых финансовых рынках. Средний официальный курс гривны в июне ослаб на 1,5% по отношению к доллару США и на 0,1% по отношению к евро.

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