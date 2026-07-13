Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:03 — Валюта

Несмотря на ежедневные изменения, курс оставался вблизи отметки 44,5 грн/$

В течение 6−10 июля официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренное укрепление гривны в первой половине недели, которое в конце прервалось незначительной технической коррекцией. В течение следующей недели спрос на валюту не исчезнет.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, за пять дней официальный курс доллара снизился на 5,81 копейки, что свидетельствует о незначительном укреплении гривны примерно на 0,13%. Основное движение произошло 8−9 июля, когда Национальный банк последовательно снижал официальный курс доллара. 10 июля регулятор зафиксировал небольшое повышение курса на 3,5 копейки, что является краткосрочной коррекцией после нескольких дней укрепления гривны. Колебания в течение недели не превышали 10 копеек, что свидетельствует о сохранении сбалансированной ситуации на валютном рынке и эффективном сглаживании курсовых колебаний Национальным банком за счет режима управляемой гибкости.

Несмотря на ежедневные изменения курс оставался возле отметки 44,5 грн/$, что подтверждает отсутствие значительного девальвационного или ревальвационного давления на гривну.

Официальный и наличный курс

На прошлой неделе курс Национального банка был следующим:

6 июля — 44,5696 грн/$;

7 июля — 44,5638 грн/$;

8 июля — 44,5098 грн/$;

9 июля — 44,4766 грн/$;

10 июля — 44,5115 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение прошедшей недели демонстрировал умеренное укрепление гривны и постепенное снижение курса доллара. Стартовав в понедельник в диапазоне 44,29−44,82 грн/$, уже во вторник котировки сместились до 44,24−44,75 грн/$, что свидетельствовало о преобладании предложения валюты над текущим спросом.

Нисходящий тренд сохранился и в среду, когда курс опустился до 44,20−44,70 грн/$, достигнув минимальных значений за неделю.

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Во второй половине недели рынок перешел в фазу консолидации: в четверг и пятницу наличный доллар торговался в пределах 44,24−44,73 грн/$. Это свидетельствует о достижении временного баланса между спросом и предложением после нескольких дней коррекции.

В общем, недельная динамика характеризовалась постепенным, но контролируемым удешевлением американской валюты без резких колебаний, а сужение диапазона котировок в конце недели указывало на снижение волатильности и стабилизацию настроений участников наличного рынка.

Курс на межбанке

Динамика межбанковского валютного рынка в течение 6−10 июля свидетельствовала о стабилизации курса гривны после предварительных колебаний. Несмотря на изменение котировок внутри торговых сессий, рынок оставался сбалансированным, а амплитуда дневных движений была сравнительно узкой — преимущественно в пределах 10−20 копеек.

в понедельник, 6 июля, дневные колебания были в пределах 44,50 грн/$ до 44,62 грн/$;

во вторник — 44,36 грн/$-44,60 грн/$;

в среду старт был на 44,43 грн/$, и это было минимум дня. В течение дня курс поднимался до 44,51 грн/$, однако день завершился на отметке 44,48 грн/$;

в четверг торги открылись на уровне 44,50 грн/$, за день курс колебался в пределах 44,43 грн/$ и 44,55 грн/$, а сессия завершилась на 44,48 грн/$;

в пятницу, 10 июля, котировки стартовали с 44,51 грн/$ и завершив день на уровне 44,50 грн/$, минуя отметки 44,45 грн/$ и 44,53 грн/$.

По итогам 6−10 июля объем чистых интервенций Национального банка составил $871,22 млн, что почти на четверть (24%) меньше недели ранее. Это положительный сигнал для валютного рынка, ведь такая динамика свидетельствует об уменьшении дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты на межбанке и о более низкой потребности регулятора компенсировать дефицит валюты собственными продажами. В то же время такой объем интервенций остается достаточно высоким и означает, что валютный рынок и дальше зависит от присутствия НБУ как ключевого поставщика валюты.

Прогноз на неделю

При отсутствии новых существенных внешних или внутренних событий в течение 13−17 июля гривна, вероятно, останется относительно стабильной, вблизи текущих значений с незначительными колебаниями, но спрос на валюту не исчезнет. Рынок находится в состоянии относительного равновесия: официальный курс НБУ на 13 июля составляет 44,4950 грн/$.

Важнейшим фактором будет традиционно оставаться политика Национального банка Украины. При режиме управляемой гибкости именно НБУ является главным участником валютного рынка, с помощью интервенций сглаживающим дисбалансы между спросом и предложением иностранной валюты. Если спрос со стороны импортеров или населения временно превышает предложение, у регулятора есть достаточный инструментарий для сдерживания резких курсовых колебаний.

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Вторым ключевым фактором будет оставаться спрос бизнеса на валюту. Июль традиционно характеризуется активными закупками импортной продукции, прежде всего горючего, энергетического оборудования, техники и других критически важных товаров. Именно импорт формирует значительную часть структурного спроса на валюту, превышающую ее рыночное предложение.

Не менее важна будет ритмичность поступления международной финансовой помощи. Именно внешнее финансирование поддерживает международные резервы и позволяет Национальному банку без существенных рисков проводить валютные интервенции. Пока эти поступления остаются прогнозируемыми, они играют роль одного из главных факторов стабильности гривны.

Существенное влияние окажет и ситуация безопасности. Любое обострение боевых действий или масштабные атаки на энергетическую или транспортную инфраструктуру может краткосрочно увеличить спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. В то же время, за последние месяцы украинский валютный рынок демонстрирует значительно меньшую чувствительность к отдельным информационным поводам, чем это было в начале войны.

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