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Курс гривны к доллару и евро: НБУ объяснил причины ослабления нацвалюты в июне

Валюта
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Национальный банк увеличил объемы валютных интервенций
Национальный банк увеличил объемы валютных интервенций
Средний официальный курс гривны в июне ослаб на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и укрепления доллара на мировых финансовых рынках.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май-июнь.

Спрос на валюту

В июне чистый спрос на иностранную валюту по клиентским операциям увеличился, прежде всего, в безналичном сегменте.
В НБУ отмечают, что этому способствовали активные бюджетные расходы и потребности оборонного сектора. В то же время, предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса сезонно сократилось.
Чистый спрос на наличную иностранную валюту также увеличился, однако оставался умеренным и вдвое ниже по сравнению с локальным пиком в марте.
На фоне растущего спроса на валюту Национальный банк увеличил объемы валютных интервенций. В июне сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты выросло до 5,1 млрд. долларов против 3,2 млрд. долларов в мае, по данным на дату заключения сделок.
Средний официальный курс гривны в июне ослаб на 1,5% по отношению к доллару США и на 0,1% по отношению к евро.
В Национальном банке объясняют такую ​​динамику ухудшением рыночной конъюнктуры, а также укреплением доллара на мировых финансовых рынках.
Средний официальный курс гривны в июне ослаб на 1,5% по отношению к доллару США и на 0,1% по отношению к евро.
Средний официальный курс гривны в июне ослаб на 1,5% по отношению к доллару США и на 0,1% по отношению к евро.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в мае 2026 года банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на 531,197 млн ​​долларов в эквиваленте, что на 28% меньше по сравнению с апрелем. Это самый низкий показатель с августа 2023 года.
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов прогнозирует, что во второй половине 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и прогнозируемой, без рисков неконтролируемых шоковых скачков. Согласно базовому сценарию, курс доллара будет находиться в коридоре 45,5−46,5 грн, а курс евро — в пределах 52,5−53,5 грн.
Также Finance.ua писал, что инвестиционная группа ICU пересмотрела макроэкономический прогноз для Украины, ухудшив ожидания курса гривны и инфляции. Теперь в ICU ожидают, что в конце 2026 года курс будет составлять 45,8 грн за доллар вместо прогнозируемых ранее 45 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаГривнаКурс валютКурс гривныВалютный рынок
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