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Украинцы в июне купили почти 2 млрд долларов наличной валюты

Валюта
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Спрос на наличную валюту вырос
Спрос на наличную валюту вырос
Чистая покупка валюты населением в июне 2026 года выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составила 482 млн долларов в эквиваленте.
Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на данные Национального банка.
Чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 506 млн долларов
Чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 506 млн долларов

Безналичный валютный рынок

В июне объем покупки безналичной валюты населением составил 378 млн долларов, в то время как объем продаж достиг 402 млн долларов.
Таким образом, продажа безналичной валюты превысила ее покупку.

Спрос на наличную валюту

Объемы покупки наличной валюты населением в июне увеличились до 1,974 млрд. долларов.
В то же время объем продаж наличной валюты сократился до 1,468 млрд долларов.
В результате чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 506 млн. долларов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение 6−10 июля официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренное укрепление гривны в первой половине недели, которое в конце прервалось незначительной технической коррекцией. По прогнозу члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, при условии отсутствия новых существенных внешних или внутренних событий в течение 13−17 июля гривна, вероятно, останется относительно стабильной, вблизи текущих значений с незначительными колебаниями, но спрос на валюту не исчезнет. Рынок находится в состоянии относительного равновесия: официальный курс НБУ на 13 июля составляет 44,4950 грн/$.
Как объяснял Национальный банк, средний официальный курс гривны в июне ослаб на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, а также укрепления доллара на мировых финансовых рынках.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютные операцииОбмен валют
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