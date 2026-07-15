Конкуренция ниже, чем в ІТ: что происходит на рынке вакансий в оборонке Сегодня 11:04 — Личные финансы

Технический работник в deftech-отрасли

Спрос на специалистов в оборонной отрасли продолжает расти, а конкуренция за вакансии остается значительно ниже, чем на общем ІТ-рынке. Только за первое полугодие 2026 года оборонные компании открыли больше вакансий, чем за весь прошлый год, а работодатели активно ищут как технических, так и нетехнических специалистов.

Вакансий становится больше, но и кандидатов стало больше

По данным DOU , во втором квартале 2026 года компании оборонной отрасли опубликовали 3518 вакансий — на 14,6% больше, чем в первом квартале. Всего за первое полугодие этого года было открыто 6523 вакансии, что уже превышает показатель за весь 2025 год, когда было опубликовано 5915 предложений работы.

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Наряду с увеличением количества вакансий возрос и интерес кандидатов. Больше всего откликов зафиксировали в мае — 9303, в то время как в мае прошлого года их было всего 3534.

В среднем одна вакансия в оборонной сфере получала 10,2 отклика по сравнению с 9,2 кварталом ранее. Для сравнения, такой же уровень конкуренции в ІТ наблюдался только в категории C++.

Кого ищут чаще и где конкуренция наименьшая

Продолжает расти количество вакансий для Hardware-специалистов — во втором квартале их было 646. Это почти столько же, сколько за второе полугодие 2025 года.

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Больше всего вакансий традиционно открывали для QA-специалистов, Embedded-разработчиков и Project Manager. Также возрастает спрос на управляющих уровня C-level. Среди нетехнических специальностей чаще всего искали HR-специалистов, специалистов по поддержке пользователей, продаж и маркетинга.

Среди программистов наиболее востребованными остаются разработчики C++ и Python.

Самая высокая конкуренция наблюдалась за вакансиями Project Manager — в среднем 31,6 отклика на одну вакансию. Далее следуют QA (24,9), DevOps (23,2), Product Manager (22,2) и C-level (18,9).

В то же время , общая конкуренция в оборонной сфере остается значительно ниже, чем на ІТ-рынке в целом. Например, в категории QA одна вакансия в оборонной индустрии получает в среднем около 25 отзывов, в то время как у ІТ — 77. Подобная ситуация наблюдается и среди Project Manager и .NET-разработчиков.

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Среди нетехнических вакансий наибольшую конкуренцию имеют Copywriter, Sales и Marketing, в то время как меньше всего кандидатов претендуют на вакансии Support.

Больше всего ищут специалистов с опытом

Активнее всего работодатели ищут кандидатов с опытом работы от одного до трех лет — во втором квартале для них было открыто 1210 вакансий.

Также увеличилось количество предложений для специалистов с опытом 3−5 лет и свыше пяти лет. В то же время вакансий для junior-специалистов стало меньше — их количество сократилось с 287 до 227. В то же время для кандидатов без опыта открыли 54 вакансии, что на 28 больше, чем кварталом ранее.

Больше всего вакансий традиционно публикуют в Киеве — во втором квартале их было 2922, почти на 500 больше, чем в начале года.

В то же время, активнее нанимать работников начали и в других городах. В Днепре количество вакансий выросло до 46, а в Одессе — до 83, что стало самым высоким показателем за последние полтора года.

Количество удаленных вакансий после резкого роста в начале года остается стабильным — во втором квартале работодатели предлагали 273 таких позиций.

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