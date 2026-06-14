Кто получает самые высокие зарплаты в украинском ІТ Сегодня 08:16 — Личные финансы

ИТ-специалисты, получающие зарплату свыше $6000, Фото: magnific

В 2025 году медианная зарплата в IT была $2900. У половины специалистов компенсация была выше, у остальных — ниже. Средняя зарплата была несколько выше — $3373 из-за группы высокооплачиваемых специалистов. Приблизительно одинаковая доля айтишников получали самые низкие и самые высокие доходы: 10,9% зарабатывали до $1000 и 10,7% получали $6000 и более.

Об этом свидетельствуют данные зарплатного опроса Dou.

Приблизительно каждый четвертый специалист — 22,5% — имел ежемесячную компенсацию от $1000 до $2000, а каждый пятый — от $2000 до $3000. От $4000 до $6000 зарабатывали около 19% специалистов.

Распределение зарплат украинских айтишников, 2025 год, Инфографика: Dou

Кто зарабатывает более $6000

Доля айтишников, получающих более $6000, существенно не изменилась за два года: в 2025 году она составила 8,9%, в 2023 — 9,2%.

Как и раньше, самая высокая доля специалистов с компенсацией свыше $6000 среди Lead+: около 25%. За ними Senior-специалисты: около 14% из них также относятся к верхнему зарплатному сегменту.

Однако в 2025 году айтишникам с самыми высокими тайтлами стало сложнее претендовать на компенсацию выше $6000.

По сравнению с 2023 годом, в 2025-м среди специалистов с тайтлами Manager, Lead+ и Senior стало гораздо меньше тех, кто получает зарплату более $6000. Заметнее всего снизилась доля менеджеров с самым высоким уровнем компенсации.

По тайтлу: доля тех, кто зарабатывает более $6000, 2025 vs 2023, Инфографика: Dou

Самая высокая доля специалистов с зарплатой более $6000 зафиксирована среди специалистов направлений Tech & General Leadership — 46,7%.

По ним DevOps & SRE — 24,6%, Data Science/Data Engineering/ML/AI — 13,9% и разработчики — 12,7%.

Однако по специализациям также произошли изменения: по сравнению с 2023 годом, существенно меньше доля представителей Leadership получает самую высокую зарплату — 46,7% в 2025 году против 62,9% в 2023-м.

Среди Product/Project менеджеров доля тех, кто получает более $6000, выросла почти вдвое: с 5% в 2023 году до 10% сейчас.

Также среди специалистов по Design & UI/UX возросла доля айтишников с самыми высокими зарплатами: 3,3% в 2025 году против 1,4% в 2023-м.

По специализации: доля тех, кто зарабатывает более $6000, 2025 vs 2023, Инфографика: Dou

Какие факторы больше всего влияют на вероятность получить высокую зарплату

Тайтл специалиста очень сильно влияет на шансы получать зарплату более $6000, сильнее всего — принадлежность к Lead+ — это прибавляет 60 процентных пунктов (в.п.) к средней вероятности всех айтишников. Попадание в группу менеджеров или синьоров также дает сильный буст: на 41 и 40 пунктов соответственно.

Важными факторами также остаются опыт работы и владение английским языком. После 10 лет работы в ІТ вероятность попасть в высокооплачиваемую категорию существенно растет, а уровень английского Advanced значительно повышает шансы получить офер более чем на $6000.

Тип компании-работодателя также существенно влияет на шансы получать более $6000: при прочих равных условиях работа в стартапе, на фрилансе, в продуктовой или аутстафинговой компании повышает вероятность добиться такой компенсации, особенно в стартапах.

Размер компании также имеет значение: самые маленькие и самые крупные компании реже предлагают более $6000. В выгодном положении — фрилансеры и специалисты, работающие на иностранного работодателя без команды в Украине.

Что касается влияния других факторов — местожительства, пола и возраста — на вероятность получать более $6000, основные выводы следующие:

Для Львова вероятность примерно такая же, как для Киева, а для других регионов несколько ниже. Для айтишников, проживающих за границей и планирующих вернуться, вероятность получать более $6000 несколько выше, чем для тех, кто живет в Киеве.

При прочих равных условиях женщины имеют более низкую вероятность попасть в группу $6000+.

Для айтишников постарше вероятность попасть в верхний зарплатный сегмент также более низкая, чем для тех, кто помоложе. Этот эффект не сводится к разнице в опыте. Вероятно, он может быть связан с разным уровнем зарплатных ожиданий в старших и младших группах или с разной готовностью работодателей предлагать самые высокие компенсации специалистам всех возрастов.

Dou По материалам:

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