Кто может получить временное освобождение от налоговых обязательств Сегодня 16:15 — Личные финансы

Некоторых украинцев могут освободить от налоговых обязанностей, Фото: magnific

Украинцы, которые из-за войны не могут своевременно выполнять налоговые обязательства, имеют право на отсрочку выполнения этих обязанностей. Для этого необходимо подать в Налоговую соответствующее заявление и документы, подтверждающие такие обстоятельства.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Когда могут освободить от налоговых обязательств

Освобождение от налоговых обязанностей могут получить физические и юридические лица, включая ФЛП, пострадавших от войны.

Это касается случаев, когда плательщик не может своевременно:

уплатить налоги и сборы;

предоставить налоговую отчетность;

зарегистрировать налоговые накладные или расчеты корректировки;

подать электронные документы, связанные с оборотом горючего и этилового спирта;

выполнить другие налоговые обязанности, определенные законодательством.

Временное освобождение позволяет перенести сроки предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

Кроме того, плательщик может освободиться от штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных, а также за нарушение порядка использования РРО или ПРРО.

Какие обстоятельства дают право на освобождение

Основанием для освобождения от налоговых обязательств могут быть последствия войны, которые сделали невозможным работу налогоплательщика.

Среди них:

уничтожение или повреждение имущества или оборудования;

разрушение производственных мощностей;

нахождение на территории боевых действий или временной оккупации;

потеря доступа к производственным или управленческим помещениям;

утрата других производственных или внеоборотных активов.

Для подтверждения этих обстоятельств необходимо подать заявление в ГНС и добавить документы, подтверждающие невозможность выполнения налоговых обязанностей.

Это могут быть акты фиксации разрушения, выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений, данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, банковские выписки об отсутствии средств и т. д.

Подать документы можно лично в любом сервисном центре ГНС или через электронный кабинет плательщика.

Налоговая служба рассматривает обращение в течение 20 календарных дней. Если решение будет положительным, плательщик сможет выполнить свои налоговые обязательства в течение шести месяцев после возобновления возможности работы или после отмены военного положения.

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