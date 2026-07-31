Перерасчет пенсий по-новому. Баллы, базовая выплата 6000 и отмена старого стажа (видео) Сегодня 17:50 — Личные финансы

Правительство готовит масштабное изменение формулы начисления пенсий

Правительство готовит масштабное изменение формулы начисления пенсий. Главная цель реформы — устранить ситуацию, когда люди с одинаковым трудовым стажем и уровнем зарплаты получают разные пенсии только потому, что вышли на заслуженный отдых в разные годы.

Почему пенсионную систему хотят изменить

Кабинет Министров представил депутатам обновленную концепцию пенсионной реформы. Парламент предоставил правительству месяц на его доработку, и именно сейчас этот срок подходит к концу.

Основная проблема действующей системы состоит в том, что она не учитывает изменение уровня зарплат со временем. Поэтому люди с одинаковым стажем и одинаковым соотношением зарплаты к средней по стране могут получать существенно разные пенсии только из-за разного года выхода на пенсию.

Именно для устранения этой несправедливости правительство предлагает изменить принцип начисления выплат.

Как будет работать новая формула

Предлагаемая модель предусматривает разделение пенсии на две составляющие.

Первая — базовая или солидарная часть. Это гарантированная государством фиксированная выплата граждан с полным страховым стажем: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Она должна обеспечивать минимальный уровень дохода и быть приближенной к реальному прожиточному минимуму.

Вторая составляющая — страховая, или балльная. Ее размер будет зависеть от того, сколько лет человек работал официально и какой единый социальный взнос за него уплачивался.

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Например, если официальная зарплата была равна средней по стране, за каждый месяц человек будет получать 10 баллов. При зарплате, вдвое превышающей среднюю, — 20 баллов, а при минимальной зарплате — всего 3,5 балла.

Каждый год правительство будет определять стоимость одного балла при принятии государственного бюджета, а размер страховой части пенсии будет зависеть от общего количества накопленных баллов.

По замыслу авторов реформы это позволит автоматически подтягивать пенсии, назначенные много лет назад, до современного уровня зарплат.

Ретроспективный перерасчет пенсий

Правительство планирует провести ретроспективный перерасчет пенсий для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

Так, если человек в свое время получал среднюю по стране зарплату, ему также начислят соответствующее количество баллов за весь период работы и пересчитают выплаты по новой формуле.

Спор по поводу базовой пенсии

Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается размер гарантированной базовой выплаты.

Правительство предлагает установить его на уровне 6 тыс. грн для людей с полным страховым стажем. В то же время глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает такую ​​сумму недостаточной. Комитет настаивает на привязке базовой пенсии к фактическому прожиточному минимуму, который, по расчетам Министерства социальной политики на лето 2026 года, приблизился к 7,3 тыс. грн.

В то же время, новые правила могут изменить подход к начислению самых высоких пенсий. Их размер предлагается определять исключительно через систему баллов, поскольку максимальная база для уплаты единого социального взноса имеет установленный предел.

Где будут искать деньги на реформу

Одним из ключевых источников финансирования реформы правительство называет детенизацию рынка труда.

Авторы концепции рассчитывают на то, что балльная система станет дополнительной мотивацией для работников требовать официального трудоустройства и полной легализации зарплат.

Что значит реформа для украинцев

Новая модель должна гарантировать каждому пенсионеру базовый уровень дохода, в то время как размер выплат сверх этой суммы будет зависеть от официального трудового стажа, уплаченного единого социального взноса и накопленных пенсионных баллов.

Будет ли найден компромисс по размеру базовой выплаты и когда законопроект вынесут на окончательное рассмотрение Верховной Рады, станет известно после завершения доработки правительственной концепции.

Больше о предлагаемых изменениях, принципе начисления пенсионных баллов, дискуссии вокруг базовой пенсии и возможных последствиях реформы для разных категорий пенсионеров смотрите в новом выпуске на нашем YouTube-канале:

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