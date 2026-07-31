В Украине меняют правила зачисления страхового стажа Сегодня 13:28 — Личные финансы

Стаж будут засчитывать, даже если работодатель не уплатил взносы

Со 2 августа меняется порядок зачисления отдельных периодов работы в страховой стаж. Учитывается период, за который работодатель начислил, но не уплатил страховые взносы.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Что изменится

Со 2 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», внесенные Законом Украины от 9 апреля 2026 года № 4851-ІХ. Одним из новшеств является дополнение пункта 31 Заключительных положений Закона новым подпунктом 6.

Отныне при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут относиться периоды работы, за которые работодатель начислил за работника страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, подал соответствующую отчетность, но не уплатил эти взносы.

Что известно об учете страхового стажа

С 1 января 2004 года сведения о страховом стаже, начислении и уплате страховых взносов застрахованных лиц накапливаются в системе персонифицированного учета. Она является составляющей Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что временно не работающие украинцы могут самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы и продолжать накапливать страховой стаж. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Чтобы в стаж был учтен один полный месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. Он составляет 22% от размера минимальной заработной платы.

Также мы писали , что ликвидация предприятия не означает, что человек теряет право на стаж, который там наработал. Но процедура его подтверждения усложняется.

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