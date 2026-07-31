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В Украине меняют правила зачисления страхового стажа

Личные финансы
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Стаж будут засчитывать, даже если работодатель не уплатил взносы
Стаж будут засчитывать, даже если работодатель не уплатил взносы
Со 2 августа меняется порядок зачисления отдельных периодов работы в страховой стаж. Учитывается период, за который работодатель начислил, но не уплатил страховые взносы.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Что изменится

Со 2 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», внесенные Законом Украины от 9 апреля 2026 года № 4851-ІХ. Одним из новшеств является дополнение пункта 31 Заключительных положений Закона новым подпунктом 6.
Отныне при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут относиться периоды работы, за которые работодатель начислил за работника страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, подал соответствующую отчетность, но не уплатил эти взносы.

Что известно об учете страхового стажа

С 1 января 2004 года сведения о страховом стаже, начислении и уплате страховых взносов застрахованных лиц накапливаются в системе персонифицированного учета. Она является составляющей Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что временно не работающие украинцы могут самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы и продолжать накапливать страховой стаж. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Чтобы в стаж был учтен один полный месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. Он составляет 22% от размера минимальной заработной платы.
Также мы писали, что ликвидация предприятия не означает, что человек теряет право на стаж, который там наработал. Но процедура его подтверждения усложняется.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсионный фондСтаж
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