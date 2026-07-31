Сколько будет стоить топливо 31 июля Сегодня 12:12 — Энергетика

Сколько будет стоить топливо 31 июля

Наибольшее повышение зафиксировано на дизельном топливе в сетях OKKO, WOG и «Укрнафта».

В OKKO дизель Pulls подорожал на 2 гривны — до 95,90 грн/л, а дизель Евро — также на 2 гривны, до 92,90 грн/л.

В WOG премиальный дизель Mustang прибавил 1 гривну и стоит 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 также вырос на 1 гривну — до 92,80 грн/л.

В сети SOCAR цены на бензин и дизель не изменились, однако автогаз подорожал на 1 гривну — до 43,90 грн/л.

«Укрнафта» подняла цену на дизель Energy на 2 гривны — до 91,90 грн/л, обычный дизель также подорожал на 2 грн — до 89,90 грн/л.

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Ранее мы писали , что сейчас невозможно накапливать запасы горючего из-за регулярных обстрелов украинских нефтебаз и АЗС страной-агрессором россией, а также ввиду боевых действий на Ближнем Востоке.

Цены на горючее будут расти из-за сложностей в логистике и роста цены из-за высокого спроса. Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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