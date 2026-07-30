Украина запускает конкурс на строительство 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей
Где реализуют проект
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Черниговской;
- Киевская область;
- в Киеве.
Какие требования к новым энергообъектам
- будет использоваться только новое оборудование, которое ранее не эксплуатировалось;
- генерирующие установки должны иметь возможность запуска при отсутствии напряжения во внешней сети;
- гарантированное время непрерывной работы должно составлять не менее 16 часов;
- полная активация установленной мощности из остановленного состояния должна происходить не позднее 30 минут после получения соответствующей команды от НЭК «Укрэнерго»;
- гарантированный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 20 лет или 100 тыс. часов наработки.
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