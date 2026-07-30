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Украина запускает конкурс на строительство 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей

Энергетика
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Конкурс на новую газовую генерацию
Конкурс на новую газовую генерацию
В Украине планируют построить более 1,5 ГВт новой газовой генерации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Под председательством первого заместителя министра энергетики Украины, главы Комиссии по проведению конкурса на строительство новой генерирующей мощи Артема Некрасова состоялось совещание с участием представителей бизнеса относительно требований к конкурсной документации, условий договоров и процедур для участников конкурса. Во время встречи потенциальные участники предоставили свои замечания и предложения к конкурсной документации, ранее обнародованной Министерством энергетики.
«Мы открыты к диалогу с бизнесом и проработаем все представленные комиссии предложения. Наша цель — привлечь максимальное количество инвестиций и построить по результатам этого конкурса более 1,5 ГВт высокоманевренной распределенной газовой генерации. Это позволит существенно снизить проблему энергодефицитности наиболее пострадавших от российских обстрелов регионов, улучшить инструментарий балансировки энергосистемы и подключить дополнительную мощность генерации из возобновляемых источников», — отметил Некрасов.

Где реализуют проект

По условиям конкурса, в энергосистеме Украины должно появиться 1505 МВт новой распределенной газовой генерации.
Проекты планируют реализовать в:
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Черниговской;
  • Киевская область;
  • в Киеве.

Какие требования к новым энергообъектам

Конкурсная документация предусматривает, что генерирующее оборудование должно отвечать следующим техническим требованиям:
  • будет использоваться только новое оборудование, которое ранее не эксплуатировалось;
  • генерирующие установки должны иметь возможность запуска при отсутствии напряжения во внешней сети;
  • гарантированное время непрерывной работы должно составлять не менее 16 часов;
  • полная активация установленной мощности из остановленного состояния должна происходить не позднее 30 минут после получения соответствующей команды от НЭК «Укрэнерго»;
  • гарантированный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 20 лет или 100 тыс. часов наработки.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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