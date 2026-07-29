НКРЭКУ проверит 11 облгазов из-за возможных нарушений в учете потребления газа Сегодня 03:09 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение провести внеплановые выездные проверки 11 операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Почему назначили проверки

Основанием стало обращение ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» о возможных нарушениях при формировании и передаче данных об объемах потребления природного газа бытовыми потребителями.

Отдельно в НКРЭКУ поступило письмо Службы безопасности Украины о возможном причинении ущерба интересам государства при осуществлении операторами ГРС лицензированной деятельности по распределению природного газа.

В документе говорится о рисках, которые могут создавать предпосылки для нарушения целостности и устойчивого функционирования газораспределительных сетей.

Что будет проверять регулятор

В ходе проверок НКРЭКУ установит, соблюдали ли операторы ГРС требования законодательства при определении объемов потребления природного газа и передачи соответствующей информации в информационную платформу Оператора ГТС.

В частности, будет проверено, соответствует ли информация, внесенная в платформу, фактическим показаниям счетчиков и требованиям Кодекса газораспределительных систем и Кодекса газотранспортной системы.

Регулятор отмечает, что именно данные об объемах потребления природного газа, которые передают операторы ГРС к информационной платформе Оператора ГТС, используются поставщиками для расчета стоимости потребленного газа. Поэтому любые разногласия между фактическими показаниями счетчиков и переданной информацией могут отразиться на суммах, указанных в счетах бытовых потребителей.

Какие нарушения стали основанием для проверок

По информации, приведенной в обращении ГК «Нафтогаз Украины», речь идет о возможных аномалиях в отражении объемов потребления природного газа отдельными бытовыми потребителями. В частности, зафиксированы случаи:

резких скачков объемов потребления;

существенных отклонений от среднестатистических показателей;

многократной корректировки данных.

Именно эти обстоятельства станут предметом государственного контроля.

Каких операторов проверят

Внеплановые выездные проверки проведут в отношении:

ЧАО «Годячгаз»;

АО «Киевгаз»;

ГП «Кременецкое управление по поставкам и реализации газа»;

ЧАО «Кременчуггаз»;

АО «Лубныгаз»;

АО «Одессагаз»;

АО «Полтавагаз»;

ЧАО «Тернопольгоргаз»;

ЧАО «Уманьгаз»;

АО «Херсонгаз»;

ЧАО «Шепетовкагаз».

По результатам проверок НКРЭКУ даст правовую оценку установленным фактам и, в случае выявления нарушений, примет соответствующие решения в соответствии с законодательством.

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