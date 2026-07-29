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НКРЭКУ проверит 11 облгазов из-за возможных нарушений в учете потребления газа

Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение провести внеплановые выездные проверки 11 операторов газораспределительных сетей (ГРС).
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Почему назначили проверки

Основанием стало обращение ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» о возможных нарушениях при формировании и передаче данных об объемах потребления природного газа бытовыми потребителями.
Отдельно в НКРЭКУ поступило письмо Службы безопасности Украины о возможном причинении ущерба интересам государства при осуществлении операторами ГРС лицензированной деятельности по распределению природного газа.
В документе говорится о рисках, которые могут создавать предпосылки для нарушения целостности и устойчивого функционирования газораспределительных сетей.

Что будет проверять регулятор

В ходе проверок НКРЭКУ установит, соблюдали ли операторы ГРС требования законодательства при определении объемов потребления природного газа и передачи соответствующей информации в информационную платформу Оператора ГТС.
В частности, будет проверено, соответствует ли информация, внесенная в платформу, фактическим показаниям счетчиков и требованиям Кодекса газораспределительных систем и Кодекса газотранспортной системы.
Регулятор отмечает, что именно данные об объемах потребления природного газа, которые передают операторы ГРС к информационной платформе Оператора ГТС, используются поставщиками для расчета стоимости потребленного газа. Поэтому любые разногласия между фактическими показаниями счетчиков и переданной информацией могут отразиться на суммах, указанных в счетах бытовых потребителей.

Какие нарушения стали основанием для проверок

По информации, приведенной в обращении ГК «Нафтогаз Украины», речь идет о возможных аномалиях в отражении объемов потребления природного газа отдельными бытовыми потребителями. В частности, зафиксированы случаи:
  • резких скачков объемов потребления;
  • существенных отклонений от среднестатистических показателей;
  • многократной корректировки данных.
Именно эти обстоятельства станут предметом государственного контроля.

Каких операторов проверят

Внеплановые выездные проверки проведут в отношении:
  • ЧАО «Годячгаз»;
  • АО «Киевгаз»;
  • ГП «Кременецкое управление по поставкам и реализации газа»;
  • ЧАО «Кременчуггаз»;
  • АО «Лубныгаз»;
  • АО «Одессагаз»;
  • АО «Полтавагаз»;
  • ЧАО «Тернопольгоргаз»;
  • ЧАО «Уманьгаз»;
  • АО «Херсонгаз»;
  • ЧАО «Шепетовкагаз».
По результатам проверок НКРЭКУ даст правовую оценку установленным фактам и, в случае выявления нарушений, примет соответствующие решения в соответствии с законодательством.
По материалам:
Finance.ua
Газ
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