Минэнерго готовит энергосистему к аномальной жаре: графики могут вернуться Сегодня 17:23 — Энергетика

На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, что может существенно увеличить нагрузку на энергосистему. Поэтому Министерство энергетики готовит комплекс мер по поддержке энергосистемы в период пикового потребления.

Как сообщает пресс-служба министерства, первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с участием руководства НЭК «Укрэнерго», НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», Группы «Нафтогаз» и НКРЭКУ.

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«Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по нашим расчетам, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт», — отметил Шмыгаль.

В ходе совещания участники обсудили меры, необходимые для обеспечения баланса в энергосистеме в период максимальных нагрузок, на который также приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях.

Какие мероприятия готовит Минэнерго

Шмыгаль сообщил, что Минэнерго уже реализует комплекс мер по подготовке энергосистемы к периоду пиковых нагрузок. В частности, скорректированы графики ремонтов на генерирующих объектах, в том числе на энергоблоках атомных электростанций.

Также прорабатывается решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и создании дополнительных стимулов для закупки импортируемой электроэнергии бизнесом для собственного потребления.

Кроме того, предусмотрено максимальное привлечение доступной внутренней генерации, прежде всего дополнительных мощностей газовой и тепловой генерации.

«Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время, „Укрэнерго“ готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Минэнерго отметил, что стабильность работы энергосистемы зависит не только от работы энергетиков, но и от ответственного потребления электроэнергии. Разумное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы ( 16:00—23:00 ) поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и обеспечить ее стабильную работу.

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