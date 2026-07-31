0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

52% работодателей не повышали зарплаты: какой процент украинцев испытывает затруднения

Личные финансы
14
52% работодателей не повышали зарплаты: какой процент украинцев испытывает затруднения
52% работодателей не повышали зарплаты: какой процент украинцев испытывает затруднения
Уровень доходов украинцев снизился до критического минимума с начала войны. Если летом 2022 года тех, кому каждый месяц не хватало денег до зарплаты, было 36%, то сейчас постоянную нехватку денег испытывают 73% украинцев.
Это показало исследование компании GRC.UA.
Согласно последним исследованиям компании GRC.UA, только 3% граждан никогда или практически никогда не испытывают финансовых трудностей.
Несмотря на то, что большинство украинских компаний декларируют стремление удержать зарплаты своих сотрудников на конкурентном уровне, общим трендом последнего года стало не повышение, а замораживание уровня оплаты. В 2025 году уровень оплаты не менялся у половины (52%) работодателей. Сокращение зарплаты испытали 15% украинцев.
52% работодателей не повышали зарплаты: какой процент украинцев испытывает затруднения

Какие жалобы

В то же время каждый второй специалист жалуется на невозможность найти работу с достойной оплатой. А те, кто имеет работу, испытывают разрыв между нагрузкой и финансовым вознаграждением. Условная стабильность посредством удержания заработной платы на уровне предыдущих лет не становится спасительным фактором
Высокий уровень инфляции из года в год снижает доходы украинцев. Фактически недовольство работой и, в частности, зарплатой, постепенно становится одной из основных проблем украинского рынка труда.
52% работодателей не повышали зарплаты: какой процент украинцев испытывает затруднения
Две трети украинцев испытывают постоянную нехватку денег: каждый месяц не хватает денег до зарплаты 73% граждан. Сталкиваются с подобной проблемой хотя бы раз в три месяца еще 9%, раз в полгода или раз в год — 10% и 5% соответственно. Отрицательные последствия кризиса не ощутили только 3% граждан.

Выводы

Затрудненное финансовое положение заставляет украинцев искать подработку или другую работу. Большая часть опрошенных либо уже имеет подработку, кроме основной работы, либо рассматривает такую ​​возможность в течение ближайших трех месяцев.
Раньше мы писали, на кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем. Украинский рынок труда продолжает меняться. Несмотря на войну, работодатели активно ищут работников, а по отдельным вакансиям предлагают зарплату более 30 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems