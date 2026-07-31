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Сколько зарабатывают айтишники в DefTech (инфографика)

Личные финансы
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В июне 2026 года медианная зарплата специалистов в DefTech составляет в целом $2500.
В июне 2026 года медианная зарплата специалистов в DefTech составляет в целом $2500.
В июне 2026 года медианная зарплата специалистов в сфере DefTech составила $2500 и не изменилась за последние полгода. В то же время медианная зарплата разработчиков выросла на $350 — до $3200.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Медианные зарплаты в DefTech
Медианные зарплаты в DefTech, dou.ua

Как изменились зарплаты в DefTech

Медианная зарплата у DefTech на $200 ниже, чем в украинской ІТ-отрасли в целом — $2500 против $2700.
В то же время в ряде специализаций специалисты DefTech получают более высокие зарплаты:
  • DevOps & SRE — на $1400 больше, чем у ІТ в целом;
  • DS/AI/ML/Data Engineering на $1225 больше;
  • Product Management на $450 больше;
  • QA на $150 больше.
В сфере проектного менеджмента медиа зарплата одинаковая — $2500.
Самая распространенная категория специалистов (Software Engineering & Architecture) имеет медианную зарплату в $3400, что на $100 меньше, чем в ИТ в целом.
Медианная зарплата инженеров БПЛА, инженеров-конструкторов, радиоинженеров и других специалистов DefTech-направления составляет $2000.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере HR&Recruiting — медиана составляет $1590, что на $223 меньше, чем в ІТ в целом.
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Медианная зарплата у DefTech на $200 ниже, чем в украинской ІТ-отрасли в целом
Медианная зарплата у DefTech на $200 ниже, чем в украинской ІТ-отрасли в целом, dou.ua

У кого самые высокие зарплаты

Среди специализаций, по которым DOU получил достаточное количество анкет, самые высокие медианные зарплаты у:
  • DevOps Engineers — $5000;
  • Hardware Engineers — $4000;
  • Product Managers — $3700.
Медианная зарплата инженера-конструктора составляет $2550. Одни из самых низких зарплат в DefTech — у инженеров БПЛА — медиана составляет $1500.
Медианная зарплата разработчиков в DefTech составляет $3200, что на $300 меньше, чем среди разработчиков ІТ-отрасли в целом. Высочайшую медианную зарплату среди разработчиков имеют Full Stack-специалисты — $3700. Медианная зарплата Back-end-разработчиков составляет $3250, а Embedded и Desktop-разработчиков — по $3000.
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Зарплаты зависят от уровня специалиста и языка программирования

Специалисты уровней Lead+, Senior и Manager в классическом ІТ зарабатывают на $200−500 больше, чем у DefTech. В то же время, для специалистов уровней Middle, Junior и Intern/Trainee ситуация противоположная — их зарплаты в DefTech несколько выше.
Среди разработчиков:
  • Lead+ — $4500 у DefTech против $5200 у ІТ;
  • Senior — $4100 у DefTech против $4500;
  • Middle — по $2500 в обеих сферах;
  • Junior и Intern/Trainee — $1150 у DefTech против $900 в ІТ.
Специалисты уровней Lead+, Senior и Manager в классическом ІТ зарабатывают больше
Специалисты уровней Lead+, Senior и Manager в классическом ІТ зарабатывают больше, dou.ua
Около половины работников DefTech используются в работе языка программирования. Самым распространенным языком является Python.
Медианная зарплата специалистов, работающих с Python, составляет:
  • $3600 у DefTech;
  • $3200 в ИТ в целом.
Зарплаты специалистов, не использующих языки программирования в работе, в IT в целом и DefTech не отличаются: медиана — $2000.
Среди разработчиков самым популярным языком является C++ (24%), далее следуют Python (17%) и TypeScript (13%).
Читайте также
Около половины работников DefTech используют в работе языки программирования
Около половины работников DefTech используют в работе языки программирования, dou.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплатаITПрофессии
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