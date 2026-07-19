В Службе занятости назвали должности с самыми высокими зарплатами Сегодня 16:19 — Личные финансы

Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Украине, Фото: magnific

С начала года со службой занятости сотрудничали 76 тысяч работодателей, что на 6,2% больше, чем в прошлом году. За шесть месяцев они предоставили более 242 тысяч вакансий. Чаще всего ищут водителей, продавцов, поваров и бухгалтеров, а самые высокие зарплаты предлагают узкопрофильным специалистам и руководителям.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

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Больше всего работодателей и вакансий было во Львовской области. Здесь со Службой занятости сотрудничали 6,6 тысяч работодателей, которые предложили более 28 тысяч вакансий. Это 11,6% всех предложений работы в стране.

Чаще всего работодатели искали:

водителей автотранспортных средств — 10,6 тысячи рабочих мест;

продавцов продовольственных товаров — 9,8 тысячи;

продавцов-консультантов — 7,8 тысяч;

поваров — 6 тысяч;

бухгалтеров — 5,3 тысяч.

Кому предлагают самые высокие зарплаты

Самые большие зарплаты среди гражданских вакансий в этом году работодатели предлагали узкопрофильным специалистам и руководителям.

В пятерку наиболее высокооплачиваемых должностей вошли:

оператор радиочастотного контроля — в среднем 170 тысяч гривен;

электромонтажник-высотник — 150 тысяч гривен;

технический руководитель — 142,8 тысячи гривен;

начальник (заведующий) подразделения — 140 тысяч гривен;

директор по производству — 125 тысяч гривен.

До этого Finance.ua отмечал , что самые высокие средние зарплаты традиционно предлагают работодатели в столице — 38 тысяч гривен.

Специалисты со значительным опытом, которые выполняют сложную работу или работают в особых условиях, получают самые высокие зарплатные предложения. Также больше других платят специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.

Наименьший уровень оплаты труда сохраняется в вакансиях, не требующих специального образования или профессиональной подготовки.

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