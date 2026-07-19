Как уменьшить счета за свет в жару Сегодня 07:22 — Личные финансы

Почему в жару растут счета за электроэнергию

Летняя жара обычно приводит к увеличению потребления электроэнергии. Из-за высоких температур украинцы чаще пользуются кондиционерами, вентиляторами, холодильниками и другой бытовой техникой, которая в этот период работает с большей нагрузкой. В результате даже при неизменном тарифе суммы в платежках могут оказаться значительно выше, чем весной или осенью. Наибольшее влияние на объем потребления оказывает кондиционер.

В «Судебно-юридической газете» рассказывают о простых способах сократить затраты на электроэнергию без отказа от комфортной температуры в доме.

Почему в жару растут счета за электроэнергию

Кондиционер относится к наиболее энергоемким бытовым приборам. В зависимости от модели, площади помещения и режима работы, он может потреблять от 0,5 до 2 кВт·ч. Если устройство работает по несколько часов в день, ежемесячное потребление электроэнергии существенно увеличивается.

В то же время интенсивнее работает и холодильник. Из-за высокой температуры в помещении компрессор чаще включается, чтобы поддерживать требуемый холод.

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Дополнительную нагрузку создают также морозильные камеры, вентиляторы, стиральные машины и бойлеры, ведь летом люди чаще стирают одежду и принимают душ.

Кроме того, использование духового шкафа или утюга дополнительно нагревает помещение, из-за чего кондиционер вынужден работать дольше.

Даже телевизоры, компьютеры и другая электроника, оставленная в режиме ожидания, продолжают потреблять электроэнергию, что также влияет на общий объем потребления.

Как пользоваться кондиционером экономнее

Полностью отказываться от кондиционера в жару не нужно. Вместо этого следует использовать его рационально.

Оптимальной считается температура 24−26°C. Слишком сильное охлаждение не только увеличивает потребление электроэнергии, но и создает излишнюю нагрузку на организм.

Не менее важно регулярно очищать фильтры, ведь загрязненный кондиционер работает менее эффективно и тратит больше электроэнергии.

Также желательно закрывать окна при работе кондиционера и использовать днем ​​плотные шторы или жалюзи. Это помогает уменьшить нагрев помещения солнечными лучами.

Дополнительно сохранить прохладу помогут проветривание дома ранним утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже. В самые жаркие часы дня окна лучше держать закрытыми.

Если есть возможность, следует установить солнцезащитную пленку на окна, а для равномерного распределения холодного воздуха использовать вентилятор вместе с кондиционером.

Холодильник тоже может увеличить расход

В летнюю жару холодильник работает почти непрерывно, поэтому любые ошибки в его эксплуатации сразу отображаются на счетах.

Не рекомендуется часто открывать дверцу или ставить внутрь горячие блюда. Кроме того, холодильник не следует размещать рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами, ведь это заставляет компрессор работать интенсивнее.

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Еще один способ сократить расходы — заменить лампы накаливания на светодиодные. LED-лампы потребляют в 7−10 раз меньше электроэнергии, почти не нагреваются и служат гораздо дольше. В жаркий период это позволяет не только экономить электроэнергию, но и снизить дополнительный нагрев помещения.

Когда лучше пользоваться бытовой техникой

Стиральную машину, духовку, утюг и другие мощные электроприборы целесообразно использовать в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Это позволяет не перегревать помещение и уменьшает потребность в дополнительном охлаждении.

Если в доме установлен двухзонный счетчик, часть энергоемких дел следует перенести на ночное время, когда действует более низкий тариф на электроэнергию. В первую очередь это касается работы стиральной и посудомоечной машины, нагрева воды бойлером или зарядки электромобиля или домашних аккумуляторных систем.

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Не стоит забывать и о так называемом скрытом потреблении электроэнергии. Если телевизоры, зарядные устройства, компьютеры, игровые приставки или другая техника не используются длительное время, их целесообразно полностью отключать от сети или использовать сетевые фильтры с кнопкой выключения.

Реально ли сэкономить

Специалисты отмечают, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут заметно сократить потребление электроэнергии.

Наибольшего эффекта можно достичь, если:

поддерживать на кондиционере температуру 24−26°C и регулярно очищать фильтры;

защищать дом от перегрева солнцем, использовать LED-лампы и выключать технику из режима ожидания;

пользоваться энергоемкими электроприборами в прохладное время суток или ночью, если установлен двухзонный счетчик.

Особенно актуальны такие меры во время длительных волн жары, когда нагрузка на энергосистему страны растет, а каждый экономно использованный киловатт-час помогает не только уменьшить сумму в платежке, но и способствует более стабильной работе электросетей.

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