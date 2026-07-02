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Владельцев кондиционеров могут оштрафовать

Личные финансы
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В некоторых странах Европы предусмотрена ответственность за стекание конденсата с кондиционеров на тротуары, фасады зданий или прохожих.
В Украине также планировали установить штрафы за такие нарушения, пишет sud.ua.
В Верховной Раде ранее регистрировали законопроект № 4619, который предлагал ввести ответственность за неправильно установленные кондиционеры.
Согласно документу, за стекание конденсата на фасады зданий, тротуары, проезжую часть или попадание воды на прохожих планировалось установить административный штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 грн).
За повторное нарушение в течение года штраф должен составлять 200 не облагаемых налогом минимумов (3 400 грн).
Впрочем, законопроект не был принят парламентом, потому предложенные нормы не применяются. Документ был снят с рассмотрения.
Но в ряде европейских стран правила значительно строже. В Румынии законодательство запрещает сбрасывать конденсат из внешних блоков кондиционеров на тротуары или проезжую часть. Владельцы оборудования обязаны обеспечить надлежащий отвод воды, чтобы она не создавала неудобств для пешеходов и не причиняла вреда городской инфраструктуре.
За нарушение требований благоустройства местные власти могут наложить штраф, достигающий 2 тысяч румынских леев, что составляет около 20 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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