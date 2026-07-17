Доплата за интенсивность труда: кто может получить и как ее начисляют Сегодня 20:01 — Личные финансы

Доплата за интенсивность труда

Сотрудники могут получать не только должностной оклад и премии, но и дополнительные стимулирующие выплаты. Одна из них — доплата за интенсивность труда. Ее назначают за повышенную нагрузку, сложные условия работы или высокую результативность.

Что такое доплата за интенсивность труда

В законодательстве нет четкого определения понятия «интенсивность труда». Обычно под ним понимается уровень нагрузки на работника: объем работы, темп ее выполнения, ответственность, физическое или умственное напряжение.

Если работник выполняет больше задач, работает в более сложных условиях или обеспечивает более высокую эффективность работы, работодатель может установить ему доплату.

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В то же время следует различать:

доплату за интенсивность труда — компенсацию за повышенную нагрузку или работу сверх обычного объема;

— компенсацию за повышенную нагрузку или работу сверх обычного объема; надбавку — поощрение за профессионализм, качество работы или достижения.

Обе выплаты могут быть предусмотрены коллективным договором, положением об оплате труда или отраслевыми нормативными документами.

Также эксперты отмечают, что доплата за интенсивность труда — это не премия. Премия может выплачиваться за высокие результаты работы, однако порядок ее начисления определяется отдельно.

Все условия по доплатам, надбавкам и премиям работодатель обычно прописывает в положении об оплате труда или коллективном договоре.

Кто может претендовать на доплату за интенсивность труда

Доплату могут получать работники частных предприятий, бюджетной сферы, органов местного самоуправления и государственные служащие, если это предусмотрено внутренними документами или законодательством.

Для отдельных отраслей такие выплаты установлены межотраслевыми соглашениями. Например:

в сфере ЖКХ доплата составляет 12% должностного оклада ряда профессий, среди которых водители спецтехники, электромонтеры, дорожные рабочие, сантехники, озеленители, уборщики производственных помещений и другие;

аналогичная 12-процентная доплата предусмотрена для отдельных работников агропромышленного комплекса.

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От чего зависит размер доплаты

Конкретных единых критериев закон не устанавливает. Обычно работодатели учитывают:

объем и сложность проделанной работы;

темп работы и уровень погрузки;

качество выполнения задач;

уровень ответственности;

профессиональную квалификацию;

эффективность работы работника

Для государственных служащих отдельными критериями могут быть качество подготовленных документов, соблюдение сроков выполнения задач и проявление инициативности.

При этом установление доплаты — это право работодателя, а не его обязанность. Она может быть уменьшена или отменена, если ухудшились результаты работы или не выполняются определенные критерии.

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В большинстве случаев доплату устанавливают за конкретный период или по результатам проделанной работы. Постоянной она становится только тогда, когда это прямо предусмотрено законодательством или отраслевыми соглашениями.

Как рассчитывают доплату

Чаще всего ее определяют как процент от должностного оклада.

Например:

оклад 20 000 грн., доплата 15% — работник дополнительно получит 3 000 грн., а общая зарплата составит 23 000 грн.;

оклад 18 000 грн, прибавка 25% - размер выплаты составит 4 500 грн, а общая зарплата — 22 500 грн.

Если работник сразу получает несколько стимулирующих выплат, порядок их сочетания определяется внутренними документами работодателя.

В целом критерии назначения доплаты за интенсивность труда не одинаковы для всех предприятий. Именно работодатель определяет условия, размер и порядок ее выплаты, закрепляя его в коллективном договоре или положении об оплате труда.

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