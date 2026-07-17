Вытеснят ли иностранцы украинцев с рынка труда? Что об этом думает бизнес Сегодня 15:00 — Личные финансы

Вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую

Несмотря на то, что дефицит кадров продолжает усугубляться, а большинство компаний ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, готовность бизнеса рассматривать аренду иностранных работников остается низкой.

Об этом сообщает OLX Работа

Кадровый кризис испытывают 78% работодателей

Дефицит кадров остается одним из основных вызовов для украинского бизнеса. По данным исследования OLX Работа, в 2026 году 78% работодателей сообщили о нехватке работников. Для сравнения, в прошлом году о кадровом кризисе заявляли 60% компаний.

В то же время бизнес становится все менее оптимистичным в отношении будущего рынка труда. Так, 68% работодателей считают, что в следующем году ситуация с дефицитом кадров будет ухудшаться. Только 10% убеждены, что кадровый кризис постепенно исчезнет.

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Для сравнения, в 2025 году негативный прогноз по ситуации на рынке труда давали 40% работодателей, тогда как почти треть компаний (29%) ожидали постепенного улучшения.

Кадровый кризис испытывают 78% работодателей, Инфографика OLX Робота

Наем иностранцев

Несмотря на усугубление кадрового кризиса, большинство украинских работодателей пока не рассматривают трудоустройство иностранных работников как решение проблемы.

Только 8% компаний заявили, что готовы рассматривать наем иностранцев в случае дальнейшего обострения кадрового дефицита. Год назад таких работодателей было даже больше — 13%.

Какие барьеры видят работодатели

Самым большим барьером для трудоустройства иностранных работников украинские компании называют языковой барьер. В 2026 году его отметили 51% работодателей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил всего 27%.

Еще 42% респондентов убеждены, что их отрасль не нуждается в иностранных работниках.

Среди других барьеров:

32% - законодательные сложности (разрешения, регистрация, визы), против 18% в 2025 году;

28% - отсутствие опыта работы с иностранными работниками;

28% - культурные и организационные отличия;

19% - отсутствие внутренней готовности или поддержки со стороны коллектива;

14% не знают, где искать соответствующих кандидатов.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом работодатели значительно чаще стали говорить именно о практических трудностях интеграции иностранных работников — о языковой адаптации, юридических процедурах и культурных особенностях.

8% компаний готовы рассматривать наем иностранцев, Инфографика OLX Робота

Поисковики также относятся к этому настороженно

Исследование также зафиксировало настороженное отношение украинских искателей к потенциальному увеличению количества иностранных работников, несмотря на отсутствие существенного притока иностранцев в Украину.

Одним из главных факторов стало ощущение, что интересы украинских граждан могут отойти на второй план. Об этом заявили 56% опрошенных кандидатов.

Еще 46% респондентов среди рисков назвали языковой барьер, а 41% - культурные и религиозные отличия.

Інфографіка OLX Робота

Что может заставить бизнес пересмотреть позицию

Несмотря на «осторожное» отношение к найму иностранных работников, работодатели называют ряд факторов, которые могли бы вынудить их пересмотреть свою позицию.

Чаще всего бизнес вспоминает налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей — этот вариант избрали 36% респондентов. Столько же компаний отмечают, что будут более активно рассматривать привлечение иностранцев в случае дальнейшего обострения дефицита украинских кадров. Еще 29% работодателей хотели бы иметь гарантию квалификации и сертификации кандидатов.

Около четверти опрошенных считает важным упрощение процедур трудоустройства, а 22% говорят о необходимости специализированных программ по подбору иностранного персонала и положительных примеров других компаний.

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Это свидетельствует о том, что для многих работодателей вопрос не столько в самом найме иностранцев, сколько в создании понятных и безопасных механизмов их привлечения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что дефицит рабочей силы перестал быть временным следствием войны и превратился в один из ключевых вызовов для украинской экономики. Острее всего проблема проявляется в производстве, торговле, логистике, строительстве и сфере услуг — то есть в отраслях, где традиционно существует высокий спрос на линейный персонал.

Конкуренция за работников заставляет бизнес повышать заработную плату. По данным исследования, каждый четвертый работодатель за последний год увеличил зарплаты как минимум на 10%, а средний рост заработных плат на рынке составил около 20%.

Впрочем, этого недостаточно для привлечения новых сотрудников. Кандидаты все чаще оценивают не только уровень дохода, но и корпоративную культуру, возможность обучения, гибкий график работы, возможность работать дистанционно, социальный пакет и репутацию компании.

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