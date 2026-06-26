Буданов: Украине придется привлекать иностранных специалистов для развития экономики Сегодня 12:02 — Личные финансы

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

Украине придется не только возвращать своих граждан из-за границы, но и привлекать иностранных специалистов, поскольку без этого будет сложно обеспечить устойчивый экономический рост.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Демографический вызов для Украины

Во время выступления Буданов напомнил, что в 1995—1996 годах население Украины составляло около 52 млн человек. В настоящее время этот показатель существенно ниже.

«Сейчас нас меньше. Не хочу никого пугать, но гораздо меньше», — сказал он.

По словам руководителя Офиса президента, повышение производительности труда само по себе не решит проблему. Он подчеркнул, что демографическая нагрузка на одного работника уже критическая, а дефицит кадров ощущается даже в условиях войны.

Привлечение иностранных специалистов

По мнению Буданова, решить проблему можно двумя основными направлениями: стимулировать возвращение украинцев из-за границы и привлекать квалифицированных специалистов из других стран.

«Нам придется и возвращать граждан, и привлекать специалистов из разных уголков мира. Другого варианта не будет», — подчеркнул он.

В то же время руководитель Офиса президента выразил убеждение, что в надлежащих условиях демографическую ситуацию можно постепенно улучшить.

Читайте также Почти половина компаний не готовы нанимать иностранцев в ближайшее время — опрос

«Если создадим правильный экономический климат здесь и ощущение безопасности, над этим можно уже работать. Без экономики ничего не будет», — отметил Буданов.

Он также прокомментировал резонансные истории о якобы массовом появлении мигрантов на улицах Украины.

По его словам, Украина является толерантным государством, где веками мирно живут представители разных этносов и религий.

Истории о протестах против мигрантов он назвал информационной спецоперацией против Украины.

«Нужна и разъяснительная работа, и самосознание. Без этого ничего не будет. Если вы хотите, чтобы вас кто-то обманул — вас обманут», — подытожил Буданов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине сложилась ситуация, когда одновременно наблюдаются высокий уровень безработицы и острый дефицит кадров. По оценкам, без работы могут оставаться около 1,1 млн человек, в то время как работодатели не могут закрыть до 70% открытых вакансий из-за нехватки работников.

В начале мая руководители нескольких украинских городов сообщали о появлении иностранных рабочих на строительстве и в дорожных работах. Речь идет прежде всего о сферах, где традиционно наблюдается дефицит рабочей силы. В то же время, привлечение трудовых мигрантов не означает вытеснения украинцев с рынка труда. Напротив, иностранцы в большинстве своем занимают вакансии, на которые местных работников найти не удается. Подобная практика давно используется во многих странах ЕС.

Также мы писали , что привлечение иностранной рабочей силы не является основным направлением государственной политики в сфере занятости и рассматривается как один из дополнительных механизмов преодоления кадрового дефицита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.