Буданов: Украине придется привлекать иностранных специалистов для развития экономики

Украине придется не только возвращать своих граждан из-за границы, но и привлекать иностранных специалистов, поскольку без этого будет сложно обеспечить устойчивый экономический рост.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Демографический вызов для Украины
Во время выступления Буданов напомнил, что в 1995—1996 годах население Украины составляло около 52 млн человек. В настоящее время этот показатель существенно ниже.
«Сейчас нас меньше. Не хочу никого пугать, но гораздо меньше», — сказал он.
По словам руководителя Офиса президента, повышение производительности труда само по себе не решит проблему. Он подчеркнул, что демографическая нагрузка на одного работника уже критическая, а дефицит кадров ощущается даже в условиях войны.
«Нужна и разъяснительная работа, и самосознание. Без этого ничего не будет. Если вы хотите, чтобы вас кто-то обманул — вас обманут», — подытожил Буданов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине сложилась ситуация, когда одновременно наблюдаются высокий уровень безработицы и острый дефицит кадров. По оценкам, без работы могут оставаться около 1,1 млн человек, в то время как работодатели не могут закрыть до 70% открытых вакансий из-за нехватки работников.
В начале мая руководители нескольких украинских городов сообщали о появлении иностранных рабочих на строительстве и в дорожных работах. Речь идет прежде всего о сферах, где традиционно наблюдается дефицит рабочей силы. В то же время, привлечение трудовых мигрантов не означает вытеснения украинцев с рынка труда. Напротив, иностранцы в большинстве своем занимают вакансии, на которые местных работников найти не удается. Подобная практика давно используется во многих странах ЕС.
Также мы писали, что привлечение иностранной рабочей силы не является основным направлением государственной политики в сфере занятости и рассматривается как один из дополнительных механизмов преодоления кадрового дефицита.