Трудовые мигранты стоят дороже, чем переобучение украинцев — Марчак Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Трудовые мигранты стоят дороже, чем переобучение украинцев — Марчак

Тема иностранных трудовых мигрантов в украинском информпространстве перегружена мифами и преувеличениями.

Об этом во время ивента Добробут нации заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

«Мы слышим это в том числе от авторитетных экспертов, не только от сумасшедших блогеров, которые бангладешца увидели в Киеве — ну и все, сейчас иностранные трудовые мигранты будут забирать мою работу», — сказала она.

Марчак подчеркнула, что масштабы трудовой миграции в Украину сейчас статистически незначительны.

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По словам заместителя министра экономики, в 2023 году в Украине было оформлено около 9 тыс. разрешений на работу для иностранцев, что меньше, чем до начала полномасштабной войны. «До полномасштабного вторжения выдавалось примерно 21 тысяча разрешений на работу», — уточнила Марчак.

По ее оценке, выдается около 6 тыс. разрешений на работу в год, включая продление уже действующих документов. «В масштабах 4,5 миллиона человек это вообще ничего», — констатировала она, имея в виду прогнозируемый дефицит рабочей силы.

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В то же время Марчак отметила, что даже в случае принятия политического решения об активном привлечении трудовых мигрантов реализовать его будет непросто из-за высокой международной конкуренции за работников.

Она не исключает, что в будущем Украина может нуждаться в инструментах привлечения работников из других стран. В таком случае, по ее словам, государство должно будет сформировать четкую миграционную политику, определяющую страны происхождения работников, их количество, специальности и реальные потребности экономики.

Результаты опроса

Министерство экономики проводило опрос работодателей по их опыту работы с трудовыми мигрантами. Как показали результаты, такой опыт имеют только единичные компании.

При этом стоимость привлечения одного иностранного работника составляет от 75 тыс. до 150 тыс. грн. с учетом услуг рекрутеров, логистики и сопутствующих расходов.

Переобучение гражданина Украины обходится значительно дешевле. «Это 20−30 тыс. грн, и у вас человек, уже знающий язык, у которого уже есть жилье, он уже интегрирован внутри страны, и вы просто даете ему необходимые знания», — сказала Марчак.

До этого Finance.ua До этого Finance.ua отмечал , что трудовые мигранты покрывают всего 0,1% потребностей рынка труда Украины. Количество иностранных работников составляет всего 0,14% от потребности рынка труда, которая оценивается в 4,5 млн. работников.

не конкурируют с местной рабочей силой. Как заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академикиня, доктор экономических наук Элла Либанова, обычно иммигранты

«Потому что у людей, имеющих гражданство — украинское, бельгийское, канадское и т. п. — есть и больше возможностей трудоустроиться, чем у любых иммигрантов. За исключением, допустим, нобелевских лауреатов. Или электросварщиков. Но ведь не на все рабочие места они [граждане] соглашаются», — объяснила демограф.

НВ По материалам:

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