Почти половина компаний не готовы нанимать иностранцев в ближайшее время — опрос
45% компаний пока не рассматривают возможность найма иностранных работников, 41% - допускают ее только теоретически. Активно рассматривают такую опцию 12% респондентов, и только у 2% уже есть соответствующий опыт привлечения иностранных специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, которая провела опрос среди членских компаний по опыту и барьерам привлечения иностранных работников в Украине.
Какие вызовы видит бизнес
Среди ключевых вызовов бизнес называет:
- языковой барьер,
- сложность адаптации работников,
- бюрократические процедуры,
- высокая стоимость легализации и длительные сроки оформления.
Среди компаний, уже имеющих практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в том числе 33% - чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные.
Процесс привлечения иностранного работника в Украине обычно длится от 1 до 6 месяцев: 36% компаний отмечают срок 1−3 месяца, 42% - 3−6 месяцев, 19% - более полугода и только 3% - до одного месяца.
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Наиболее существенными дополнительными расходами, связанными с привлечением работников из-за границы, бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников.
Большинство компаний привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в редких случаях — из стран Азии. Чаще это технический и обслуживающий персонал или топ-менеджмент/C-level.
Почти половина опрошенных, а именно 48% компаний, привлекают иностранных специалистов на долгосрочный период (1−3 года).
При этом 58% респондентов не считают наем иностранных работников экономически более выгодным для компании, и только у 3% - противоположное мнение.
Среди изменений, которые могли бы облегчить процесс, бизнес называет прежде всего цифровизацию процедур, упрощение разрешений и миграционных требований, снижение стоимости и сокращение сроков оформления.
Следует отметить, что 41% компаний считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства ВПЛ могло бы уменьшить потребность в привлечении иностранных работников, еще 37% - что это отчасти повлияло бы на ситуацию.
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