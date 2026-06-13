Иностранные работники не заменят украинцев: правительство назвало приоритеты на рынке труда Сегодня 09:18

Иностранных работников рассматривают только как дополнительный ресурс для рынка труда

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что привлечение иностранной рабочей силы не является основным направлением государственной политики в сфере занятости и рассматривается только как один из дополнительных механизмов преодоления кадрового дефицита.

Об этом сообщает глава правительства в ответе на электронную петицию.

Государство ориентируется на украинских работников

По словам Свириденко, полномасштабная война оказала существенное влияние на украинский рынок труда. российская агрессия повлекла за собой масштабное перемещение населения, разрушение предприятий и производственной инфраструктуры, сокращение количества рабочих мест и изменение экономической активности между регионами.

В этих условиях приоритетом для государства остается привлечение к работе граждан, которые находятся в Украине или могут вернуться из-за границы.

Речь идет прежде всего о молодежи, женщинах, ветеранах, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах и гражданах старшего возраста.

Премьер-министр отметила, что для этих категорий населения должны быть доступны программы профессиональной ориентации, переквалификации, создание адаптированных рабочих мест и инклюзивные механизмы трудоустройства.

Какую роль будут играть иностранные работники

В то же время она подчеркнула, что привлечение иностранных работников может использоваться только в качестве вспомогательного инструмента для покрытия недостатка кадров в отдельных отраслях экономики.

Отдельно правительство поддерживает идею возвращения украинцев, которые находятся за рубежом и готовы подключиться к восстановлению страны. При этом вопрос бронирования таких работников должен решаться в соответствии с действующим законодательством.

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По словам Свириденко, Кабинет Министров продолжает реализовывать мероприятия, направленные на развитие конкурентной экономики, привлечение инвестиций и формирование современной и гибкой политики занятости населения.

Ранее Finance.ua писал , заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак заявила, что тема иностранных трудовых мигрантов в украинском информпространстве перегружена мифами и преувеличениями.

Стоимость привлечения одного иностранного работника составляет от 75 тыс. до 150 тыс. грн. с учетом услуг рекрутеров, логистики и сопутствующих расходов.

Переобучение гражданина Украины обходится значительно дешевле.

«Это 20−30 тыс. грн, и у вас человек, уже знающий язык, у которого уже есть жилье, он уже интегрирован внутри страны, и вы просто даете ему необходимые знания», — сказала Марчак.

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