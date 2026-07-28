Аграрии уже собрали более 10,6 миллионов тонн зерна нового урожая
- пшеницы обмолочено 1 531,7 тыс. га (30% площадей), намолочено 6,61 млн. тонн при средней урожайности 43,2 ц/га;
- ячменя — 790,0 тыс. га (53%), намолочено 3,49 млн тонн при урожайности 44,2 ц/га;
- гороха — 279,5 тыс. га (94,6%), намолочено 549,5 тыс. тонн при урожайности 19,7 ц/га.
- Одесская область — 2 425,7 тыс. тонн с площади 586,7 тыс. га (пшеницы — 1 252,1 тыс. тонн, ячменя — 988,9 тыс. тонн, гороха — 184,7 тыс. тонн);
- Николаевская область — 1797,8 тыс. тонн с площади 514,1 тыс. га (пшеницы — 1 152,0 тыс. тонн, ячменя — 539,0 тыс. тонн, гороха — 106,8 тыс. тонн);
- Днепропетровская область — 1493,0 тыс. тонн с площади 376,4 тыс. га (пшеницы — 1087,2 тыс. тонн, ячменя — 379,0 тыс. тонн, гороха — 26,8 тыс. тонн).
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