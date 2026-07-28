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Аграрии уже собрали более 10,6 миллионов тонн зерна нового урожая

Аграрный рынок
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Аграрии уже собрали более 10,6 миллионов тонн зерна нового урожая
Аграрии уже собрали более 10,6 миллионов тонн зерна нового урожая
В Украине идет уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур.
По состоянию на 28 июля аграрии всех областей уже обмолотили 2,6 млн га, или 22% прогнозируемых площадей и намолотили 10,65 млн тонн зерна нового урожая.
В частности, уже собрано:
  • пшеницы обмолочено 1 531,7 тыс. га (30% площадей), намолочено 6,61 млн. тонн при средней урожайности 43,2 ц/га;
  • ячменя — 790,0 тыс. га (53%), намолочено 3,49 млн тонн при урожайности 44,2 ц/га;
  • гороха — 279,5 тыс. га (94,6%), намолочено 549,5 тыс. тонн при урожайности 19,7 ц/га.
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По объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур лидируют аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. В частности:
  • Одесская область — 2 425,7 тыс. тонн с площади 586,7 тыс. га (пшеницы — 1 252,1 тыс. тонн, ячменя — 988,9 тыс. тонн, гороха — 184,7 тыс. тонн);
  • Николаевская область — 1797,8 тыс. тонн с площади 514,1 тыс. га (пшеницы — 1 152,0 тыс. тонн, ячменя — 539,0 тыс. тонн, гороха — 106,8 тыс. тонн);
  • Днепропетровская область — 1493,0 тыс. тонн с площади 376,4 тыс. га (пшеницы — 1087,2 тыс. тонн, ячменя — 379,0 тыс. тонн, гороха — 26,8 тыс. тонн).
Кроме того, идет уборка рапса. На сегодняшний день обмолочено 539,6 тыс. га (41% площадей), намолочено 1,31 млн тонн.
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Ранее писали, что Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев не заходят в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.
По материалам:
Finance.ua
Аграрии
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