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Как менялось количество трудоустроенных украинцев во время войны (инфографика)

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Официально трудоустроенных украинцев становится меньше с каждым годом войны
Официально трудоустроенных украинцев становится меньше с каждым годом войны, Фото: magnific
За годы большой войны в Украине уменьшилось количество официально трудоустроенных граждан. Если в 2021—2022 годах их было более 12 млн, то по итогам 2025 года эта цифра сократилась до 10,9 млн человек. По данным службы занятости, в первом квартале текущего года в Украине официально было трудоустроено 9,4 млн человек.
Как менялось количество официально трудоустроенных украинцев за последние пять лет, рассказывает «Слово и дело».
Как менялась численность трудоустроенных украинцев
Как менялась численность трудоустроенных украинцев, Инфографика: Слово и дело
В довоенном 2021 году в Украине официальная работа была у 12,817 млн ​​человек (оплачиваемые ЕСВ), из них наемных работников — 11,7 млн ​​человек. В течение 2021 года официально уволили с работы 3,6 млн работников.
В первый год полномасштабного вторжения, когда значительная часть граждан уехала за границу, а некоторые предприятия или компании приостановили работу, в Украине доля официально трудоустроенных изменилась несущественно — 12,082 млн, из них 11,096 млн — наемные работники. Уволенных также было похожее количество с предыдущим годом — 3,038 млн.
Ситуация начала меняться с 2023 года, количество официально работавших украинцев сократилось до 11,421 млн, а в 2024-м — до 11,312 млн человек. Что касается уволенных, то их количество также уменьшилось: 2023 — 2,679 млн работников, 2024 — 2,701 млн.
В прошлом году в Украине официально работали и платили ЕСВ 10,967 млн ​​граждан, то есть — меньше всего за годы войны. Из этого количества наемными сотрудниками числились 10,414 млн человек. Уволили с работы в 2025 году 2,605 млн украинцев.
В 2026 году (с января по апрель) служба занятости отчитывалась о 9,498 млн украинцев, у которых была официальная работа. Уволились с работы за первые четыре месяца года 884 тысячи украинцев.
До этого Finance.ua отмечал, что во время полномасштабной войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81%.
По материалам:
Слово і Діло
Работа
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