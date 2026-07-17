НБУ расширил способы подтверждения личности в банках

Национальный банк Украины расширил перечень способов верификации клиентов-физлиц для нужд финансовой инклюзии, а также предоставил право осуществлять идентификацию и верификацию клиентов коммерческим агентам банка финансовой инклюзии.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Соответствующие изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга учитывают потребности клиентов и будут способствовать дальнейшему развитию финансовой инклюзии в Украине. Документ вступает в силу 17 июля 2026 года.
Национальный банк определил новые особенности процедуры идентификации и верификации клиентов.
При верификации предусмотрена возможность предъявления оригинала документа третьим лицом (сопровождающим или доверенным лицом) или с помощью работника банка, осуществляющего верификацию, если клиент не может сделать это самостоятельно.
Кроме того, согласие клиента на проведение фотофиксации может быть подтверждено с помощью аудио- или видеозаписи при невозможности засвидетельствовать ее собственноручной или электронной подписью.
В соответствии с нормами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине» банк финансовой инклюзии получил возможность привлекать коммерческого агента для установления выгодополучателя (выгодоприобретателя) по финансовой операции и осуществлять идентификацию и верификацию в порядке, определенном Положением об осуществлении банков.
Такой подход будет способствовать углублению финансовой инклюзии и усовершенствованию процедур проведения банками идентификации и верификации физических лиц.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве 20-летний ветеран, потерявший все конечности на войне, не смог восстановить банковскую карту, потому что не смог держать ее для подтверждения. Сотрудник ПриватБанка сообщил, что для завершения процедуры необходимо взять карту в руки и подержать ее возле лица для фотофиксации. В качестве альтернативы представители банка предложили оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Ветеран от этого варианта отказался.