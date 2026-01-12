Нацбанк обновил правила цифровой идентификации BankID Сегодня 11:04

Нацбанк обновил правила цифровой идентификации BankID

Национальный банк Украины продолжает обновлять цифровую инфраструктуру финансового рынка и приводить ее в соответствие с украинским и европейским законодательством. Очередные изменения коснулись системы BankID НБУ, которая используется для электронной идентификации граждан.

НБУ обновил Положение о Системе BankID с целью согласования его норм с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», а также с требованиями Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС № 910/2014, регулирующего электронную идентификацию и доверительные услуги для электронных транзакций.

Для чего это

Введение в Системе BankID НБУ четко урегулированных элементов, присущих схемам электронной идентификации, должно повысить уровень надежности и безопасности.

Кроме того, изменения создают предпосылки для расширения сфер применения BankID и последующей регистрации системы как схемы электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.

Что меняется

В частности, в обновленном Положении:

введен термин «услуга электронной идентификации Системы BankID НБУ» и урегулирован порядок ее предоставления;

предусмотрено требование о наличии открытого счета пользователя у абонента-идентификатора и заключенного между ними договора, содержащего условия предоставления услуги электронной идентификации, а также информацию о ее стоимости (в случае установления тарифа абонентом-идентификатором);

расширены обязанности абонента-идентификатора по размещению на вебсайте информации об услуге; постоянное хранение документов и электронных данных, полученных при идентификации / верификации пользователя для предоставления услуги; информирование пользователя и Национального банка о нарушении конфиденциальности и/или целостности информации, которые влияют на предоставление услуги электронной идентификации пользователю;

установлены требования к абонентам-идентификаторам в части кибер- и информационной безопасности, а именно внедрить систему управления информационной безопасностью по процессам, обеспечивающим функционирование/использование Системы BankID НБУ согласно стандарту ISO/IEC27001:2022; ежегодно проводить тест на проникновение;

с целью усиления защиты персональных пользовательских данных введено требование применения динамической многофакторной аутентификации со стороны абонента-идентификатора.

Кроме того, предоставлена ​​возможность использовать Систему BankID НБУ физическим лицам-предпринимателям как пользователям.

Сроки

Согласно принятому постановлению, абоненты-идентификаторы обязаны привести свою деятельность в соответствие с обновленными требованиями Положения. Для выполнения этих требований им предоставлен переходный период — до 30 июня 2026 года.

