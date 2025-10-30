Где украинцы чаще всего пользуются BankID
Система удаленной идентификации BankID Национального банка Украины все более широко используется в цифровых сервисах.
По данным НБУ, за III квартал 2025 года количество успешных электронных идентификаций через систему выросло на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 27,7 млн сделок.
Об этом сообщает Нацбанк Украины.
Динамика использования
Увеличение объемов идентификаций произошло как среди коммерческих, так и среди некоммерческих абонентов:
- у государственных и других некоммерческих сервисов — рост на 18%;
- в коммерческих сервисах — на 3%.
Больше всего обращений традиционно приходится на государственные онлайн-порталы. В частности, 17,6 млн идентификаций (64%) — через ID.GOV.UA, что на 20% больше, чем во втором квартале. Из них:
- 6,2 млн — для получения услуг МВД (+56%);
- 3,9 млн — услуги Пенсионного фонда (+26%);
- 2,5 млн — подписание электронных обращений и петиций.
Кроме того, 5,5 млн операций совершено в приложении «Резерв+» (+18%) и еще 2,6 млн — в приложении «Дія» (+10%).
Также в 10 раз увеличилось количество идентификаций в образовательном приложении «Мрия» — до 91 тыс. за квартал.
Расширение круга участников
В III квартале к системе присоединились новые сервисы, в том числе:
- платформа «зарплата по требованию»;
- сервис для размещения объявлений по аренде и продаже недвижимости;
- финансовая компания по онлайн-кредитованию.
По состоянию на конец сентября 2025 г. BankID НБУ объединяет 39 банков-идентификаторов и 108 предоставителей услуг.
Обновление тарифной модели
В сентябре 2025 г. НБУ пересмотрел тарифы для участников системы. Цель изменений — стимулировать подключение новых бизнес-сегментов и поддержать развитие цифровых сервисов.
Обновленная тарифная модель позволяет поставщикам услуг оптимизировать затраты и выбирать удобные пакеты в зависимости от объемов и типов операций. При этом банки-идентификаторы, по прогнозу НБУ, сохранят уровень доходов благодаря увеличению количества транзакций.
«Такие изменения способствуют сбалансированному развитию рынка цифровой идентификации в Украине и расширяют возможности внедрения инновационных онлайн-решений в частном и государственном секторах», — комментируют в Нацбанке.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕЦБ намерено запустить цифровой евро до 2029 года
Где украинцы чаще всего пользуются BankID
93% украинского малого бизнеса принимают безналичную оплату — исследование
PayPal интегрирует свой кошелек в ChatGPT: компании заключили соглашение
В Раде зарегистрировали закон о «реестре дропов»
НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне