PayPal интегрирует свой кошелек в ChatGPT: компании заключили соглашение
Компания PayPal подписала соглашение с OpenAI, которое позволит интегрировать его цифровой кошелек в ChatGPT. Благодаря этому пользователи смогут оплачивать покупки через чат-бот.
После новости акции PayPal выросли более чем на 14% во время предрыночных торгов.
Покупки через ChatGPT
Согласно условиям сделки, заключенной в прошлые выходные, уже со следующего года пользователи PayPal смогут покупать товары через ChatGPT, а продавцы — размещать там свой ассортимент.
«У нас есть сотни миллионов пользователей кошелька PayPal, которые теперь смогут нажимать кнопку Buy with PayPal в ChatGPT и производить безопасную оплату», — сказал генеральный директор компании Алекс Крисс.
Ожидается, что более 700 миллионов пользователей в неделю смогут находить товары с помощью искусственного интеллекта, который будет действовать как персональный покупатель.
В прошлом месяце OpenAI объявила о возможности покупок у продавцов на Shopify и Etsy, а две недели назад — о партнерстве с Walmart.
PayPal готовится к эпохе «агентной коммерции»
Компания стремится стать основой платежной инфраструктуры для так называемой agentic AI-коммерции, когда покупки производятся через интеллектуальных агентов. Недавно PayPal заключила схожие соглашения с Google и Perplexity AI.
Крисс подчеркнул, что все пользователи и продавцы проверены PayPal, что снижает риск мошенничества. Покупатели смогут оплачивать покупки через привязанные банковские счета, карты или баланс кошелька, получая при этом защиту покупателя, отслеживание посылок и разрешение споров.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что компания PayPal представила новую функцию для разовых переводов средств между пользователями — PayPal Links. Эта функция позволяет пользователям создавать персональные одноразовые ссылки для осуществления или запроса платежа.
