Финотчетность товарных бирж переходит в новый формат — решение НКЦБФР

Финтех и Карты
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам внесла изменения в Положение о порядке составления, подачи и обнародования отчетных данных товарными биржами. После вступления решения в силу биржи должны будут подавать финансовую и аудиторскую отчетность в формате XBRL.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В комиссии отметили, что переход на подачу отчетности в формате XBRL будет происходить постепенно.
«Комиссия продолжает работу, чтобы повысить качество финансовой отчетности, обеспечить эффективный надзор в сфере рынков капитала и организованных товарных рынков, а также способствовать прозрачности и доверию к финансовой информации», — говорится в сообщении.

Цель изменений

Реформа направлена ​​на гармонизацию порядка подачи отчетности товарными биржами с требованиями, уже действующими для других профессиональных участников рынка капитала. Это отвечает нормам украинского законодательства и международным стандартам финансовой отчетности.

Основные нововведения с 1 ноября

  • товарные биржи обязаны подавать финансовую и аудиторскую отчетность в формате XBRL согласно таксономии финансовой отчетности по международным стандартам;
  • подача отчетности будет осуществляться через Центр сбора финансовой отчетности, администрирование которого обеспечивает НКЦБФР.
Напомним, Комитет по вопросам функционирования посттрейдинговой инфраструктуры рынков капитала одобрил проект решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Порядок ведения учетной системы долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО).
📌 InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит вам.
По материалам:
Finance.ua
