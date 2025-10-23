0 800 307 555
Trezor представляет Trezor Safe 7: первый в мире аппаратный кошелек с прозрачным Secure Element

Финтех и Карты
Прага, 21 октября 2025 года — Trezor, компания, создавшая первый в мире аппаратный кошелек, представила Trezor Safe 7 — устройство нового поколения, которое впервые в отрасли сочетает полностью открытый для аудита Secure Element (TROPIC01) и «quantum-ready» архитектуру.
Кошелек также обеспечивает удобное беспроводное подключение, позволяя безопасно управлять криптоактивами в любом месте.
Благодаря яркому цветному сенсорному экрану, цельнометаллическому корпусу из анодированного алюминия и открытой прошивке Trezor Safe 7 создан для прозрачного, долгосрочного самостоятельного хранения активов — без компромиссов между безопасностью, удобством и дизайном.

Первый прозрачный Secure Element

В центре устройства — TROPIC01, первый в мире прозрачный и открытый для аудита Secure Element.
В отличие от традиционных элементов безопасности с закрытой архитектурой, TROPIC01 позволяет сообществу проверять и верифицировать его конструкцию.
Такой подход решает давнюю проблему в сфере криптобезопасности — необходимость доверять аппаратному компоненту, не имея возможности понять, как он работает.

Архитектура, готовая к эре квантовых вычислений

Trezor Safe 7 создан с учетом будущего. Его «quantum-ready» архитектура поддерживает квантово-защищенные обновления, что гарантирует долгосрочную целостность и надежность устройства.
Когда сети перейдут на постквантовую безопасность, пользователям не придется менять свои аппаратные кошельки.
«Если бы вы спросили меня десять лет назад, я бы сказал, что квантовая безопасность — это научная фантастика, о которой подумает следующее поколение. Но с нынешними темпами развития становится понятно, что в течение следующего десятилетия Bitcoin должен перейти к постквантовым алгоритмам. Это еще не стало реальностью, но уже не за горами. Именно поэтому с Trezor Safe 7 мы решили сделать первый шаг в отрасли — создать аппаратный кошелек с „quantum-ready“ архитектурой», — объясняет Томаш Сушанка, технический директор Trezor.
Trezor представляет Trezor Safe 7: первый в мире аппаратный кошелек с прозрачным Secure Element

Безопасность без компромиссов

Trezor Safe 7 реализует многоуровневый подход к безопасному хранению криптовалюты.
Устройство оснащено двумя элементами безопасности — прозрачным и открытым чипом TROPIC01 и NDA-free EAL6+ вторичным элементом, которые обеспечивают как физическую, так и криптографическую защиту.
Частные ключи изолированы от любых внешних систем, а все критические действия должны быть подтверждены непосредственно на 2,5-дюймовом цветном сенсорном дисплее с высоким разрешением.
«В то время, когда удобство побуждает пользователей обращаться к кастодианам и ETF, мы считаем особенно важным напомнить, что такое настоящее самостоятельное хранение — это полный контроль без компромиссов», — говорит Матей Жак, CEO Trezor.
«Trezor Safe 7 — наш ответ: первый аппаратный кошелек с полностью открытым Secure Element, двойной чип-архитектурой и беспроводным дизайном, созданным на перспективу.
Он отражает все, за что мы стоим — прозрачность, удобство и доверие, не требующее разрешения. Мы сделали самый надежный вариант также и самым удобным, подняв планку для всего рынка криптобезопасности".

Современное удобство и дизайн

Trezor Safe 7 поддерживает Bluetooth Low Energy (BLE), магнитную беспроводную зарядку, совместимую с Qi2, и имеет высококачественный цветной сенсорный экран.
Передача данных через Bluetooth защищена Trezor Host Protocol (THP) — открытым протоколом, который обеспечивает зашифрованное, аутентифицированное и частное соединение между мобильным, настольным и планшетным приложениями.
Корпус из анодированного алюминия и Gorilla Glass делает устройство одновременно прочным и эстетичным, обеспечивая плавную работу на различных платформах.
Через платформу Trezor Suite пользователи могут управлять тысячами монет и токенов, торговать, стейкинг и подключаться к сторонним сервисам — все в одном интерфейсе.

Представлено на мероприятии Trustless by Design (TBD)

Trezor представил Safe 7 во время живого мероприятия в Праге под названием Trustless by Design (TBD), где криптосообщество впервые увидела новое флагманское устройство.
Полная запись презентации доступна на официальном YouTube-канале Trezor.
Trezor представляет Trezor Safe 7: первый в мире аппаратный кошелек с прозрачным Secure Element

Создан для надежности

Trezor Safe 7 имеет цельный корпус из алюминия, экран Gorilla Glass 3, защиту IP54 от пыли и брызг, а также аккумулятор LiFePO4, который выдерживает в 4 раза больше циклов зарядки, чем обычные литиевые батареи.
Также доступна Bitcoin-only версия — для пользователей, которые предпочитают фокусированный опыт только с Bitcoin.
Цена: $249 (249 €). Варианты Charcoal Black и Bitcoin-only уже доступны для предзаказа в официальном e-shop Trezor, а Obsidian Green появится в ближайшее время. Отправка заказов ожидается через четыре недели.
Среди доступных аксессуаров:
  • Магнитная беспроводная зарядка, сертифицированная Qi2 (бесплатно для предзаказов)
  • Чехол из веганской кожи для Trezor Safe 7
  • Универсальный чехол Trezor Universal Case для хранения любой модели Trezor
  • Защитная пленка Privacy Screen Protector с углом обзора 28°
  • Прочный плетеный USB-C кабель для зарядки

О компании Trezor

Trezor — это первая в мире компания по производству биткойн-аппаратных кошельков, основанная в 2013 году. Она стала пионером в развитии самостоятельного хранения криптоактивов, предоставив пользователям открытое устройство для безопасного и независимого хранения криптовалют.
Сегодня Trezor предлагает широкий спектр аппаратных и программных решений, повышающих уровень безопасности как для новичков, так и для опытных пользователей.
В 2023 году компания запустила Trezor Academy — образовательную инициативу, призванную обучать локальные сообщества безопасному участию в криптоэкосистеме.
По материалам:
Trezor
