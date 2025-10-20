0 800 307 555
Проблемы в работе Zoom, Signal, Amazon и других: масштабный сбой

20 октября в мире произошел глобальный сбой в работе ряда интернет-сервисов или их некорректное функционирование. Пользователи сообщают о проблемах с Signal и некорректной работой Amazon.
Наблюдаются сбои в работе платформ Zoom и Canva.
Об этом сообщает Downdetector.

Что известно

Похоже, сбои связаны с проблемами у Amazon Web Services (AWS), которая обеспечивает инфраструктуру для многих современных интернет-сервисов. На странице состояния услуг компания сообщила о «росте количества ошибок» и задержках в работе нескольких сервисов AWS. Список всех сервисов, которые на платформе Down Detector отображаются как проблемные. В него входят как онлайн игры (Clash Royale и Roblox), так и службы вроде налоговой службы Великобритании.

Сервисы, где обнаружили проблемы:

  • Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokemon Go.
Вопрос сбоя сейчас решается.
По материалам:
Finance.ua
