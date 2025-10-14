0 800 307 555
Пенсионные накопления в смартфоне: в каких странах это уже работает

Финтех и Карты
15
Пенсионная система — это не всегда о бумагах и бюрократии. Во многих странах мира всё уже работает в смартфоне: взносы и инвестиции на пенсию можно сделать в несколько кликов.
Finance.ua в статье рассмотрел, как это работает в разных странах.

Великобритания

Еще в 2012 году Британия ввела систему auto-enrolment — ​​всех работников автоматически подключают к пенсионной схеме, если они самостоятельно не откажутся. Взносы делают и работодатель, и работник, а средства инвестируются в фонд.
Мобильные сервисы, такие как PensionBee, позволяют в реальном времени проверять баланс, выбирать инвестиционные стратегии или переводить средства между фондами. Удобный интерфейс и простота использования сделали такие приложения очень популярными.

Швейцария

В Швейцарии действуют три уровня пенсионной системы — государственная пенсия, выплаты от работодателя и частные накопления. Именно третий уровень тесно интегрирован с банковскими приложениями: пользователи могут видеть динамику своих инвестиций, автоматизировать взносы и контролировать доступ к денежным средствам.

США

Американская программа 401(k) позволяет работникам откладывать часть зарплаты на специальный пенсионный счет, на который также вносит взносы работодатель. Налоги с этих средств уплачиваются только после выхода на пенсию, что позволяет сразу экономить.
Через сервисы типа Fidelity или Vanguard пользователи могут управлять своими инвестициями прямо в приложении — менять процент отчислений, выбирать портфель и отслеживать прибыльность. Это сделало инвестирование естественной частью финансового поведения американцев.

Эстония

В Эстонии пенсионные скопления интегрированы в единую государственную цифровую систему. Граждане видят свой счет в обычном мобильном банкинге, могут быстро проверить баланс или сделать взнос. Государство активно поддерживает финансовую грамотность и поощряет граждан заботиться о будущем уже сегодня.
Детальнее о том, как именно планируют интегрировать пенсионную систему в цифровое государство в Украине, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньгиФинтех
Payment systems