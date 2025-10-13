0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech

Финтех и Карты
15
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
26−28 сентября на стадионе «Арена Львов» состоялась IT Arena 2025 — главное техническое событие страны, которое собрало более 6000 участников из почти 40 стран для обсуждения инноваций, нетворкинга и презентации новых продуктов.
В этом году программа охватила пять сцен — Business, Technology, Product, Startup и новую Defense, стартап-соревнования с призовым фондом $60 тыс. и шоукейс технологий Made in Ukraine Showcase. Партнером мероприятия выступила компания Favbet Tech, которая представила собственные AI-разработки и исследовала сложность найма в сфере AI-технологий.
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
Одним из самых обсуждаемых анонсов мероприятия стали решения, представленные первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Во время своего выступления глава Минцифры представил сразу две инициативы: Dія. AI и собственного цифрового двойника.
Дія.AI стала первым в мире государственным AI-агентом, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги непосредственно в чате. В открытой бета-версии уже доступно получение справки о доходах; впоследствии перечень услуг будет расширяться. По словам министра, с Dія. АІ пообщалось уже более 35 тыс. пользователей, которые сгенерировали более 1000 справок. Стратегическая цель Минцифры — войти в топ-3 стран мира по уровню развития и интеграции ИИ в публичном секторе к 2030 году.
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
Также на IT Arena представили ИИ-двойника Михаила Федорова — Telegram-чатбот, который собирает идеи по цифровизации, принимает резюме и помогает с вопросами госсервисов. Модель обучена на 10 000+ материалов из публичных выступлений и социальных сетей министра. Система работает на платформе n8n — сервисе для автоматизации процессов с помощью ИИ.
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
В целом, конференция IT Arena традиционно стала площадкой для нетворкинга, обмена идеями и обсуждения будущего технологической отрасли Украины.
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
Компания FAVBET Tech как один из известных украинских tech-работодателей активно присоединилась к программе мероприятия. В интерактивных корнерах компании посетители могли пообщаться с разработчиками, узнать об открытых вакансиях и технологических вызовах, над которыми работает команда.
«Такие мероприятия, как IT Arena, являются ключевым катализатором для развития всей отрасли, создавая платформу для формирования стратегических партнерств и определения векторов будущего технологического прогресса. Для FAVBET Tech поддержка этой конференции является стратегической инвестицией в украинское технологическое сообщество, что позволяет делиться собственной экспертизой и способствовать инновациям. Представленные здесь ИИ-решения полностью соответствуют нашему видению технологий, которые оптимизируют время и повышают комфорт повседневной жизни», — комментирует СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
Участие в мероприятии IT Arena логично продолжает активную роль FAVBET Tech в развитии украинской ИТ-экосистемы. Компания является постоянным участником ключевых отраслевых событий, а также стала соинициатором создания AI-комитета Ассоциации «IT Ukraine». В 2024 году компания вошла в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов Дія. City, а в 2025 — вошла в рейтинг «Топ-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.
По материалам:
Favbet Tech
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems