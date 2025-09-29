Новые правила карточных переводов: что нужно знать украинцам Сегодня 14:04 — Финтех и Карты

Новые правила карточных переводов: что нужно знать украинцам

В рамках внедрения технологии Open Banking Национальный банк Украины объявил о внедрении от 1 октября 2025 года ряда требований.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Новые правила должны сделать каждый перевод прозрачным и понятным всем участникам процесса.

Что касается, собственно, нововведений:

1. Обязательное полное юридическое название получателя

Теперь все карточные транзакции должны сопровождаться указанием полного юридического названия компании, которая получила платеж (а не сокращение или аббревиатура), а в выписках будет отображаться точная информация о бенефициаре.

2. Расширенные реквизиты плательщика

В выписке обязательно будут отображаться персональные идентификационные данные (ФИО) или название получателя и номер его счета, независимо от банка-эмитента карты. Даже если перевод происходит с карты на карту (так называемый P2P-перевод), отправитель будет видеть ФИО получателя, а получатель — ФИО отправителя средств, независимо от того, в пределах одного банка или разных банков был проведен перевод.

3. Повышенная прозрачность онлайн-платежей

Теперь компании-эквайры, обрабатывающие карточные платежи, будут обязаны предоставлять полное наименование до подтверждения транзакции. Это позволит пользователям точно понимать назначение платежа. Также для осуществления этого должен быть разработан и внедрен механизм передачи вместе с номером карты, которой осуществляется онлайн-оплата, полных данных владельца карты.

Параллельно с усилением требований к банкам нововведения имеют целью создать существенные преимущества для банковских клиентов. Теперь они больше не будут сталкиваться с непонятными кодами или аббревиатурами в банковских выписках. Каждая операция будет сопровождаться понятной информацией о контрагенте.

Что же необходимо знать и понимать пользователям банковских услуг — держателям банковских карт?

Главное — отныне не будет никаких анонимных платежей. И вы, и банк будете знать, кому вы отправили средства и от кого получили. Необходимо будет тщательно проверять все реквизиты перед проведением банковских переводов. В случае неверного или неполного указания данных о отправителе или получателе такой платеж может быть задержан до выяснения или возвращен отправителю. Следует избегать участия в сомнительных сделках или сотрудничестве с лицами, которые могут быть к ним причастны. Теперь все будет максимально прозрачно. Вы можете легко стать случайным соучастником мошеннической схемы. Появляется возможность при возникновении спорных ситуаций обратиться в банк для выяснения обстоятельств. Как только заработает трекинг-сервис платежных операций, клиент банка сможет в любой момент выяснить, где на текущий момент находится его платеж: отправлен ли он из банка или получен другим банком или клиентом. И утверждение «платеж между банками может идти до трех банковских дней», как это раньше любила заявлять банковская служба технической поддержки, теперь теряет смысл, ведь всегда можно увидеть, кто на самом деле придерживает платеж: банк-отправитель или банк-получатель.

