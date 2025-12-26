0 800 307 555
Кэш или безнал: как рассчитываются за покупки в странах Европы

Финтех и Карты
740
В Украине безналичные платежи давно стали нормой: даже в небольших городах большинство магазинов и сервисов работают с терминалами, а оплата картой или смартфоном рассматривается как базовая опция. В еврозоне же платежные привычки имеют несколько иные тенденции.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Наличные деньги в ЕС остаются важными, но не главными

Как свидетельствуют результаты опроса Европейского центрального банка (ЕЦБ), 52% ежедневных транзакций в еврозоне оплачивались наличными. В то же время только 22% опрошенных назвали физические деньги своим основным платежным инструментом.
Чаще всего наличные использовали для мелких покупок — на сумму до 50 евро.
Более половины потребителей еврозоны (55%) заявили, что предпочитают безналичные способы оплаты — банковские карты и другие электронные платежные инструменты. Еще 23% респондентов отметили, что не имеют четких предпочтений относительно формата оплаты.

Как европейцы совершают безналичные платежи

Среди ежедневных безналичных транзакций в еврозоне:
  • 75% осуществлялись через POS-терминалы в магазинах;
  • 21% - онлайн;
  • 4% - межличностные платежи, не связанные с оплатой товаров или услуг.

Кредитные или собственные средства

Коммунальные услуги, страхование, интернет и мобильная связь, аренда жилья, ипотека, кредиты и обучение в большинстве случаев оплачивались из собственных средств. Кредитные деньги европейцы использовали для регулярных платежей гораздо реже.
Возраст имеет значение, образование — нет

Уровень образования почти не влиял на частоту онлайн-платежей. Ключевым фактором стал возраст:
  • среди респондентов до 40 лет доля ежедневных онлайн-платежей составила 26%;
  • среди людей в возрасте 65 лет и старше — всего 16%.

Криптовалюты: больше инвестиций, чем платежей

Только 9% опрошенных в еврозоне сообщили, что владеют криптоактивами. Чаще всего их использовали как инвестиционный инструмент — такую ​​цель указали от 51% до 90% собственников в зависимости от страны.
Для оплаты товаров и услуг криптовалюты применяли значительно реже — от 6% до 25%.
Детальнее о платежных привычках в разных странах еврозоны, а также в США читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Payment systems