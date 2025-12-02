Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени Сегодня 10:03 — Финтех и Карты

Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени

Национальный банк Украины с 1 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей НБУ ТрекСЭП.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это новый информационно-справочный сервис, который предоставляет физическим и юридическим лицам возможность в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП от момента инициирования до зачисления средств.

Для бизнеса это обеспечивает лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами, для граждан это удобный инструмент мониторинга собственных платежей.

«Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут снизить операционные расходы на выяснение статуса переводов», — отметил директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк.

Какую информацию можно получить

Пользователи могут просматривать статус платежной операции и время прохождения каждого ключевого этапа. Это касается переводов со счета на счет по реквизитам или IBAN, включая мгновенные переводы, выполняемые через СЭП.

Ключевым элементом треккинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции UETR. После ввода UETR в ТрекСЭП пользователь получает подробную информацию о движении средств без отображения персональных данных.

Новые правила для участников СЭП с 2026 года

Начиная с 1 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП.

Они также обязаны предоставлять этот идентификатор плательщику и передавать в ТрекСЭП информацию о статусе выполнения такой операции.

Справка Finance.ua:

в марте этого года Национальный банк ожидал, что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года;

ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.



