0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени

Финтех и Карты
56
Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени
Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени
Национальный банк Украины с 1 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей НБУ ТрекСЭП.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Это новый информационно-справочный сервис, который предоставляет физическим и юридическим лицам возможность в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП от момента инициирования до зачисления средств.
Для бизнеса это обеспечивает лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами, для граждан это удобный инструмент мониторинга собственных платежей.
«Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут снизить операционные расходы на выяснение статуса переводов», — отметил директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк.

Какую информацию можно получить

Пользователи могут просматривать статус платежной операции и время прохождения каждого ключевого этапа. Это касается переводов со счета на счет по реквизитам или IBAN, включая мгновенные переводы, выполняемые через СЭП.
Ключевым элементом треккинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции UETR. После ввода UETR в ТрекСЭП пользователь получает подробную информацию о движении средств без отображения персональных данных.

Новые правила для участников СЭП с 2026 года

Начиная с 1 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП.
Они также обязаны предоставлять этот идентификатор плательщику и передавать в ТрекСЭП информацию о статусе выполнения такой операции.

Справка Finance.ua:

  • в марте этого года Национальный банк ожидал, что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года;
  • ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems