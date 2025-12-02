Украинцы смогут отслеживать прохождение банковских платежей в реальном времени
Национальный банк Украины с 1 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей НБУ ТрекСЭП.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Это новый информационно-справочный сервис, который предоставляет физическим и юридическим лицам возможность в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП от момента инициирования до зачисления средств.
Для бизнеса это обеспечивает лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами, для граждан это удобный инструмент мониторинга собственных платежей.
«Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут снизить операционные расходы на выяснение статуса переводов», — отметил директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк.
Какую информацию можно получить
Пользователи могут просматривать статус платежной операции и время прохождения каждого ключевого этапа. Это касается переводов со счета на счет по реквизитам или IBAN, включая мгновенные переводы, выполняемые через СЭП.
Ключевым элементом треккинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции UETR. После ввода UETR в ТрекСЭП пользователь получает подробную информацию о движении средств без отображения персональных данных.
Новые правила для участников СЭП с 2026 года
Начиная с 1 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП.
Они также обязаны предоставлять этот идентификатор плательщику и передавать в ТрекСЭП информацию о статусе выполнения такой операции.
Справка Finance.ua:
- в марте этого года Национальный банк ожидал, что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года;
- ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.
