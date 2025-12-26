0 800 307 555
ChatGPT запускает годовой итог для пользователей, подобный Spotify Wrapped

Финтех и Карты
68
ChatGPT запускает годовой итог для пользователей, подобный Spotify Wrapped
ChatGPT запускает годовой итог для пользователей, подобный Spotify Wrapped
OpenAI запускает функцию обзора годовой активности — «Your Year with ChatGPT».
Об этом сообщили в OpenAI.
  • Подобно аналогам в других приложениях, Your Year with ChatGPT имеет яркую графику.
  • Система анализирует, как именно пользователь взаимодействовал с чат-ботом в течение года, и на основе этого присуждает специальные награды.
  • К примеру, можно получить титул «Креативный дебагер» (Creative Debugger), если вы использовали бот для решения проблем или проработки идей.
  • Также приложение создает стихи и изображения, тематика которых основана на интересах пользователя за прошлый год.
По данным TechCrunch, воспользоваться функцией могут пользователи тарифных планов Free, Plus и Pro. Однако есть несколько технических требований:
  • В настройках должны быть включены опции «учитывать сохраненные воспоминания» (reference saved memories) и «учитывать историю чатов» (reference chat history).
  • Также пользователь должен добиться определенного минимального порога активности общения с ботом.
У владельцев корпоративных (Team, Enterprise) и образовательных (Education) аккаунтов нет доступа к этой функции.

Как получить итоги года от ChatGPT?

Итоги года не открываются автоматически. Чтобы просмотреть свой обзор, нужно нажать на баннер на главном экране приложения или попросить чат-бот показать «Your Year with ChatGPT».
  • На старте функция доступна потребителям в англоязычных странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
  • Обзор можно просмотреть в веб-версии, а также в мобильных приложениях на iOS и Android.
