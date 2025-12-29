Цифровые помощники для предпринимателей: 5 новых ИИ-ассистентов на портале «Дія.Бізнес»
Как сообщает Минцифры, запустили ИИ-ассистентов на портале «Дія.Бізнес», которые станут персональными бизнес-помощниками.
ИИ уточнит запрос, формирует индивидуальную подборку материалов, сервисов и поддерживаемых программ и подскажет следующие шаги.
На портале уже работают 5 персональных ИИ-ассистентов:
- Роберт — отвечает на общие вопросы и подсказывает, где найдет информацию.
- Фаундия — сопровождает путь от бизнес-идеи до запуска собственного дела.
- Грант — поможет подобрать финансовые возможности, программы поддержать и разработать бизнес-план.
- Смарт — подсказывает решение для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов.
- Маркет — ассистент по экспорту, который поможет подготовиться к выходу на международные рынки.
Как найти ассистентов — смотрите по ссылкам.
Напомним, что ИИ-ассистенты на портале «Дія.Бізнес» внедрены по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта «Дія.Бізнес», компании EPAM Systems при поддержке проекта «Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины». Наполнение решения не обязательно отражает взгляды правительства США.
