В «Дія» запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ

В приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба «Дія».
50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство.

Кто имеет право на компенсацию

Подать заявление могут защитники и защитницы, имеющие удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны в «Дія» и оформившие автогражданку с ветеранской льготой после 1 января 2025 года.
Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.

Как подать заявление в «Дія»

  1. Обновите и зайдите в «Дія» → Сервисы → Ветеран PRO.
  2. Выберите Компенсация автогражданки.
  3. Укажите льготный договор (он подтянется автоматически).
  4. Выберите «Дія.Картка» для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).
После этого заявление направляется на обработку.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
