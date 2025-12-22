В «Дія» запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ
В приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба «Дія».
50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство.
Кто имеет право на компенсацию
Подать заявление могут защитники и защитницы, имеющие удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны в «Дія» и оформившие автогражданку с ветеранской льготой после 1 января 2025 года.
Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.
Как подать заявление в «Дія»
- Обновите и зайдите в «Дія» → Сервисы → Ветеран PRO.
- Выберите Компенсация автогражданки.
- Укажите льготный договор (он подтянется автоматически).
- Выберите «Дія.Картка» для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).
После этого заявление направляется на обработку.
