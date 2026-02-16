Переводы с карты на карту в 2025 году превысили 1,2 трлн грн — данные НБУ
В 2025 году наибольшая доля безналичных операций с платежными картами украинских банков приходилась на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в торговой и сервисной сети. Именно этот тип операций лидировал как по количеству, так и по объему.
Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2025 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, проводимым Национальным банком в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.
Расчеты в торговой сети
Анализ распределения безналичных операций с платежными картами украинских эмитентов по их видам свидетельствует, что в 2025 году больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты с использованием платежных терминалов в торговой и сервисной сети.
Это 74,3% от количества и 50,9% от суммы всех безналичных операций с платежными картами (свыше 6,7 млрд операций на сумму почти 2 385,4 млрд грн).
Переводы с карты на карту
Переводы с карты на карту по сумме составляли 26,3% (или 1 231,9 млрд грн). Их количество было на уровне 7,3% от всех безналичных операций с платежными картами.
Оплата в интернете
Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,9% от количества и 16,4% от суммы всех безналичных операций с платежными картами. Это более 1,2 млрд операций почти на 770 млрд грн.
Средний чек по операциям
Средняя сумма одной операции в Украине в 2025 году:
- в торговой сети — 354 грн (в 2024 году — 330 грн);
- перевод с карты на карту — 1 864 грн (в 2024 году — 1 958 грн);
- по оплате товаров и услуг в Интернете — 608 грн (в 2024 году — 561 грн).
