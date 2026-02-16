0 800 307 555
Украинцы все чаще платят картами — данные НБУ

Финтех и Карты
39
Украинцы совершили более 9 млрд операций картами за год
В 2025 году, в условиях продолжения полномасштабной войны и усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины, большинство операций с платежными картами в Украине по-прежнему были безналичными.
Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2025 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, проводимым Национальным банком в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

Объемы операций с платежными картами

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2025 год составило 9 512,3 млн, а их общая сумма — 7 157,2 млрд грн. Это больше на 10% по количеству и 9% по сумме по сравнению с 2024 годом.
Итого в пределах Украины в прошлом году проведено 91,6% от количества и 90,1% от суммы всех операций с картами, за рубежом — 8,4% и 9,9% соответственно (в 2024 году — 8,2% и 9,9%).
Операции с использованием платежных карт в Украине и за рубежом
Операции с использованием платежных карт в Украине и за рубежом, Інфографіка: НБУ

Динамика роста безналичных расчетов

Большинство операций с платежными картами были безналичными. Так, в Украине и за рубежом проведено 9 083,5 млн безналичных операций на сумму 4 684,3 млрд грн. Это больше на 11% по количеству и на 10,4% по сумме, чем в 2024 году.
Доля безналичных операций с использованием платежных карт в общей сумме операций с платежными картами по сумме в прошлом году выросла до 65,4%, по количеству — до 95,5% (в 2024 году — 64,5% и 94,6% соответственно).
«Это свидетельствует, что платежная инфраструктура Украины обеспечивает бесперебойное и постоянное обслуживание безналичных операций с платежными картами, что позволяет сохранять высокий уровень доверия украинцев к безналичным расчетам», — отмечают в Национальном банке.
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДебетовые картыПлатежные картыНБУ
Payment systems