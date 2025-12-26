0 800 307 555
Международные переводы без переплат — как выбрать выгодный вариант

Финтех и Карты
61
Международные денежные переводы стали привычным делом — люди присылают средства семье, оплачивают услуги или совершают покупки за границей. В то же время неправильный выбор способа перевода может привести к излишним затратам.
Чтобы минимизировать комиссии и потери на курсе, важно учитывать сумму, срочность и страну получателя.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Как выбрать оптимальный способ международного перевода

1. По сумме перевода

Для небольших сумм — примерно до 500−1 000 долларов — обычно выгоднее пользоваться платежными сервисами или финтех-приложениями. Они часто предлагают более низкие комиссии и лучший обменный курс.
Если речь идет о средних или больших суммах — от 1 000 долларов и более — стоит рассмотреть банковские IBAN-переводы или переводы на карты. Банки обеспечивают более высокий уровень безопасности и прозрачности операций, даже если комиссия несколько выше.

2. По срочности

Когда деньги нужно получить как можно скорее, финтех-приложения и сервисы типа Wise, Revolut или PayPal могут зачислить средства в течение нескольких минут или часов.
Если срок некритичный, стандартные банковские IBAN-переводы обычно доходят за 1−3 рабочих дня.

3. По стране получателя

В странах с хорошо интегрированной банковской системой, в частности в Европе, IBAN-переводы и прямые переводы на банковские карты работают быстро и стабильно.
Для государств с ограниченным доступом к международным банковским системам чаще эффективны финтех-приложения и международные платежные сервисы.

Что чаще всего приводит к финансовым потерям

Наибольшие потери обычно связаны с невыгодным конвертационным курсом, особенно в праздничные и пиковые периоды. В таких случаях разница на курсе может превышать саму комиссию.
Дополнительные расходы могут возникать из-за скрытых комиссий — например, за зачисление средств в валюте получателя или за ускоренную обработку платежа.
Еще один риск — неучтенные лимиты. Если превысить установленные ограничения, система может применить двойную конвертацию или дополнительные сборы.

Как уменьшить расходы на международных переводах

  1. Проверяйте реальный обменный курс на момент перевода.
  2. Выбирайте сервисы с прозрачными комиссиями.
  3. Планируйте переводы заранее, избегая праздничных пиковых периодов.
  4. Сопоставляйте комиссию и курс: иногда более низкая комиссия не означает выгодного перевода, если курс невыгодный.
Детальнее о разных способах международных переводов рассказали в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
