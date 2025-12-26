Международные переводы без переплат — как выбрать выгодный вариант
Международные денежные переводы стали привычным делом — люди присылают средства семье, оплачивают услуги или совершают покупки за границей. В то же время неправильный выбор способа перевода может привести к излишним затратам.
Чтобы минимизировать комиссии и потери на курсе, важно учитывать сумму, срочность и страну получателя.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Как выбрать оптимальный способ международного перевода
1. По сумме перевода
Для небольших сумм — примерно до 500−1 000 долларов — обычно выгоднее пользоваться платежными сервисами или финтех-приложениями. Они часто предлагают более низкие комиссии и лучший обменный курс.
Если речь идет о средних или больших суммах — от 1 000 долларов и более — стоит рассмотреть банковские IBAN-переводы или переводы на карты. Банки обеспечивают более высокий уровень безопасности и прозрачности операций, даже если комиссия несколько выше.
2. По срочности
Когда деньги нужно получить как можно скорее, финтех-приложения и сервисы типа Wise, Revolut или PayPal могут зачислить средства в течение нескольких минут или часов.
Если срок некритичный, стандартные банковские IBAN-переводы обычно доходят за 1−3 рабочих дня.
3. По стране получателя
В странах с хорошо интегрированной банковской системой, в частности в Европе, IBAN-переводы и прямые переводы на банковские карты работают быстро и стабильно.
Для государств с ограниченным доступом к международным банковским системам чаще эффективны финтех-приложения и международные платежные сервисы.
Что чаще всего приводит к финансовым потерям
Наибольшие потери обычно связаны с невыгодным конвертационным курсом, особенно в праздничные и пиковые периоды. В таких случаях разница на курсе может превышать саму комиссию.
Дополнительные расходы могут возникать из-за скрытых комиссий — например, за зачисление средств в валюте получателя или за ускоренную обработку платежа.
Еще один риск — неучтенные лимиты. Если превысить установленные ограничения, система может применить двойную конвертацию или дополнительные сборы.
Как уменьшить расходы на международных переводах
- Проверяйте реальный обменный курс на момент перевода.
- Выбирайте сервисы с прозрачными комиссиями.
- Планируйте переводы заранее, избегая праздничных пиковых периодов.
- Сопоставляйте комиссию и курс: иногда более низкая комиссия не означает выгодного перевода, если курс невыгодный.
Детальнее о разных способах международных переводов рассказали в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Международные переводы без переплат — как выбрать выгодный вариант
ChatGPT запускает годовой итог для пользователей, подобный Spotify Wrapped
Индия вывела рекордный для себя спутник на орбиту
IBAN, SEPA или SWIFT: чем отличаются международные системы перевода денег
Почему международные переводы на праздники обходятся дороже
Скидки на топливо OKKO с картой Mastercard Business от ПУМБ