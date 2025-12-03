0 800 307 555
ру
Что делать, если ошибочно перевели деньги на другую карту

Финтех и Карты
34
Ошибка в одном символе — и вместо знакомой карты деньги летят неизвестно кому. Этот момент, вероятно, знаком едва ли не каждому, особенно когда платежи производятся наспех или «на автомате». На самом деле такая ситуация не безысходная, однако нужно действовать по четким правилам.
Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что же делать, если ошибочно перевели деньги на другую карту.
Первое и самое важное — сохранять спокойствие. Чрезмерные эмоции лишь усложняют адекватную оценку ситуации и мешают быстро действовать. А именно скорость в таких случаях определяет шанс успешного решения проблемы.

Как поступить, когда отправили деньги не на ту карту

Эксперты рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:
  1. Зафиксировать ошибочный перевод. Сделайте квитанцию ​​или скриншот операции, где видна дата и время платежа, сумма и реквизиты получателя — номер карты или IBAN.
  2. Немедленно связаться со службой поддержки своего банка и сообщить об ошибке. Лучше воспользоваться всеми доступными каналами: по телефону, мессенджерам или форме обратной связи на сайте. Если рядом есть отделение — следует прийти лично и подробно описать ситуацию.
  3. Обратиться в банк, на карту которого попали деньги. Если ваш банк не может решить вопрос самостоятельно, попросите его отправить официальный запрос в финучреждение получателя.
Иногда банк-отправитель передает банку-получателю ваши контактные данные (номер телефона, счет и т. д.), чтобы тот, кто получил ошибочный перевод, мог вернуть деньги. Последующие действия зависят от внутренних процедур конкретного банка.
Более подробно о том, как снизить риск повторных ошибок с переводами, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДеньги
