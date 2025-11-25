Расходы украинцев за рубежом в этом году сократятся на 10% - НБУ Сегодня 14:36 — Финтех и Карты

Расходы украинцев за рубежом в этом году сократятся на 10% - НБУ

Расходы украинцев за рубежом, которые НБУ учитывает по статье импорта услуг по направлению путешествий, в 2025 году сократятся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. По оценке первого заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, они составят около $12 млрд.

Об этом Николайчук заявил в подкасте «Что с экономикой?».

Динамика расходов за границей

Николайчук напомнил, что в 2023 году расходы украинцев за рубежом достигли рекордного уровня около $20 млрд. После этого началось постепенное снижение. В 2024 году снижение было достаточно резким, а в 2025 году Нацбанк ожидает еще минус 10%.

Он пояснил, что карточные расчеты украинцев за границей входят в статистику как часть импорта услуг в категории путешествий. Сокращение расходов происходит, несмотря на то, что миграция украинцев продолжается.

По оценке НБУ, численность населения Украины в 2025 году уменьшится примерно на 200 тысяч человек именно из-за миграционных процессов. В то же время граждане, переехавшие за границу, постепенно адаптируются, получают большие доходы на месте и со временем меньше пользуются ресурсами из Украины, включая карточные расчеты.

Карточные операции украинцев за границей

По данным Нацбанка, за девять месяцев 2025 года украинцы провели за рубежом операции с картами украинских банков на сумму 262,0 млрд грн. Это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Из этой суммы 213,9 млрд грн приходилось на оплату покупок в торговых терминалах, а 48,1 млрд грн — на обналичивание.

Напомним, Николайчук в подкасте «Что с экономикой?» также рассказывал , что НБУ ставит перед собой задачу повышать гибкость курса, чтобы он реагировал на изменения спроса и предложения на валютном рынке. В то же время у Национального банка нет целей относительно фиксированного уровня курса, коридора или контролируемой девальвации. Речь идет только о соответствии курса рыночным условиям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.