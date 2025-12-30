0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать

Финтех и Карты
27
«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать
«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать
Национальная платформа «Дія.Освіта» начинает интеграцию инструментов на основе искусственного интеллекта, разработанных с использованием языковой модели Gemini в сотрудничестве с Google.org.
Об этом сообщила finance.ua «Дія.Освіта».
Первым таким инструментом становится ИИ-ментор — персональная цифровая советница, сопровождающая пользователей во время прохождения учебного материала.
«ИИ — это уже норма для государства, бизнеса и образования. Он меняет рынки быстрее, чем успевают обновляться профессии. По глобальным прогнозам, к 2030 году эти изменения создадут 170 млн новых рабочих мест. Это означает одно: путь от знаний к навыкам должен быть максимально коротким. Для более 3 миллионов пользователей „Дія.Освіта“ становится точкой быстрых навыков. Именно поэтому мы запускаем ИИ-ментора на „Дія.Освіта“ — инструмент, который поможет учиться более эффективно», —
отмечает Валерия Ионан, советница Первого вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.

Почему «Дія.Освіта» внедряет ИИ-инструменты
Исследование 2025 года показывает:
  • 59% взрослых связывают развитие цифровых навыков с профессиональным ростом и лучшим финансовым положением,
  • 76% с положительным влиянием цифровых компетенций на экономику и новыми возможностями для бизнеса и профессиональной занятости.
Как ИИ-ментор может помогать в рамках образовательных продуктов на платформе:
  • оперативно пересказывает содержание и практическую ценность учебных материалов;
  • объясняет сложные термины и профессиональную лексику простым языком;
  • формирует краткие конспекты с ключевыми идеями уроков.
В результате пользователи не будут теряться в материале: будут получать нужные объяснения, отвергать сомнения и доводить обучение до завершения без застоев или потери мотивации.
Попробовать новый формат обучения можно здесь:
  1. Aвторизуйтесь на платформе «Дія.Освіта».
  2. Откройте страницу нужного образовательного сериала, симулятора, байта или гайда.
  3. Нажмите иконку «ИИ-ментор» в правом нижнем углу экрана и начните общение в рамках выбранного материала.

Планы

Запуск ИИ-ментора открывает серию ИИ-решений, которые «Дія.Освіта» будет внедрять поэтапно. Следующим инструментом станет ИИ-проводник — навигатор для отбора учебных материалов и формирования персонализированных образовательных маршрутов среди 700+ образовательных продуктов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems