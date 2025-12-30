«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать Сегодня 16:10 — Финтех и Карты

«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать

Национальная платформа «Дія.Освіта» начинает интеграцию инструментов на основе искусственного интеллекта, разработанных с использованием языковой модели Gemini в сотрудничестве с Google.org.

Об этом сообщила finance.ua «Дія.Освіта».

Первым таким инструментом становится ИИ-ментор — персональная цифровая советница, сопровождающая пользователей во время прохождения учебного материала.

«ИИ — это уже норма для государства, бизнеса и образования. Он меняет рынки быстрее, чем успевают обновляться профессии. По глобальным прогнозам, к 2030 году эти изменения создадут 170 млн новых рабочих мест. Это означает одно: путь от знаний к навыкам должен быть максимально коротким. Для более 3 миллионов пользователей „Дія.Освіта“ становится точкой быстрых навыков. Именно поэтому мы запускаем ИИ-ментора на „Дія.Освіта“ — инструмент, который поможет учиться более эффективно», — отмечает Валерия Ионан, советница Первого вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.

Почему «Дія.Освіта» внедряет ИИ-инструменты

Исследование 2025 года показывает:

59% взрослых связывают развитие цифровых навыков с профессиональным ростом и лучшим финансовым положением,

76% с положительным влиянием цифровых компетенций на экономику и новыми возможностями для бизнеса и профессиональной занятости.

Как ИИ-ментор может помогать в рамках образовательных продуктов на платформе:

оперативно пересказывает содержание и практическую ценность учебных материалов;

объясняет сложные термины и профессиональную лексику простым языком;

формирует краткие конспекты с ключевыми идеями уроков.

В результате пользователи не будут теряться в материале: будут получать нужные объяснения, отвергать сомнения и доводить обучение до завершения без застоев или потери мотивации.

Попробовать новый формат обучения можно здесь:

Aвторизуйтесь на платформе «Дія.Освіта». Откройте страницу нужного образовательного сериала, симулятора, байта или гайда. Нажмите иконку «ИИ-ментор» в правом нижнем углу экрана и начните общение в рамках выбранного материала.

Планы

Запуск ИИ-ментора открывает серию ИИ-решений, которые «Дія.Освіта» будет внедрять поэтапно. Следующим инструментом станет ИИ-проводник — навигатор для отбора учебных материалов и формирования персонализированных образовательных маршрутов среди 700+ образовательных продуктов.

