«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора: как может помогать
Национальная платформа «Дія.Освіта» начинает интеграцию инструментов на основе искусственного интеллекта, разработанных с использованием языковой модели Gemini в сотрудничестве с Google.org.
Первым таким инструментом становится ИИ-ментор — персональная цифровая советница, сопровождающая пользователей во время прохождения учебного материала.
«ИИ — это уже норма для государства, бизнеса и образования. Он меняет рынки быстрее, чем успевают обновляться профессии. По глобальным прогнозам, к 2030 году эти изменения создадут 170 млн новых рабочих мест. Это означает одно: путь от знаний к навыкам должен быть максимально коротким. Для более 3 миллионов пользователей „Дія.Освіта“ становится точкой быстрых навыков. Именно поэтому мы запускаем ИИ-ментора на „Дія.Освіта“ — инструмент, который поможет учиться более эффективно», —
отмечает Валерия Ионан, советница Первого вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.
Почему «Дія.Освіта» внедряет ИИ-инструменты
Исследование 2025 года показывает:
- 59% взрослых связывают развитие цифровых навыков с профессиональным ростом и лучшим финансовым положением,
- 76% с положительным влиянием цифровых компетенций на экономику и новыми возможностями для бизнеса и профессиональной занятости.
Как ИИ-ментор может помогать в рамках образовательных продуктов на платформе:
- оперативно пересказывает содержание и практическую ценность учебных материалов;
- объясняет сложные термины и профессиональную лексику простым языком;
- формирует краткие конспекты с ключевыми идеями уроков.
В результате пользователи не будут теряться в материале: будут получать нужные объяснения, отвергать сомнения и доводить обучение до завершения без застоев или потери мотивации.
Попробовать новый формат обучения можно здесь:
- Aвторизуйтесь на платформе «Дія.Освіта».
- Откройте страницу нужного образовательного сериала, симулятора, байта или гайда.
- Нажмите иконку «ИИ-ментор» в правом нижнем углу экрана и начните общение в рамках выбранного материала.
Планы
Запуск ИИ-ментора открывает серию ИИ-решений, которые «Дія.Освіта» будет внедрять поэтапно. Следующим инструментом станет ИИ-проводник — навигатор для отбора учебных материалов и формирования персонализированных образовательных маршрутов среди 700+ образовательных продуктов.
