Финтех и Карты
40
Starlink переводит тысячи спутников на более низкие орбиты
В 2026 году компания Starlink намерена реализовать масштабный план по изменению конфигурации своей спутниковой группировки. Ключевым этапом этой стратегии станет постепенное снижение рабочей высоты космических аппаратов, сообщает Новое время .
Согласно официальным заявлениям руководства SpaceX, спутники, функционирующие на высоте около 550 километров, будут переведены на более низкую орбиту — до уровня 480 километров.
Вице-президент SpaceX по разработке Starlink Майкл Николлс подтвердил, что этот процесс коснется всех аппаратов, находящихся на больших высотах. Ожидается, что полная переконфигурация системы будет завершена в текущем году. Основной причиной такого решения стала растущая озабоченность мирового сообщества по поводу перегруженности низкой околоземной орбиты. В последние годы количество запущенных аппаратов для нужд связи, интернета и наблюдения за Землей увеличилось в геометрической прогрессии, что создает реальные угрозы безопасности будущих миссий.
Снижение орбиты рассматривается специалистами как эффективный метод уменьшения риска столкновений. По словам Николлса, на высоте ниже 500 километров плотность космических объектов и обломков значительно меньше, что автоматически снижает вероятность критических инцидентов. Кроме того, работа на меньших высотах имеет важное экологическое преимущество: из-за повышенного сопротивления земной атмосферы отработавшие свой срок спутники будут сходить с орбиты гораздо быстрее. Это предотвратит накопление «мертвого» железа, которое в противном случае могло бы вращаться вокруг планеты десятилетиями.
Решение о маневре также продиктовано недавним инцидентом. В декабре компания зафиксировала аномалию на одном из своих аппаратов на высоте около 418 км. В результате происшествия, которое эксперты назвали редкой кинетической аварией, произошел внутренний взрыв, приведший к потере связи и образованию небольшого облака обломков. Спутник мгновенно потерял в высоте около 4 километров, что подтвердило необходимость более строгого контроля за эшелонированием спутниковых групп.
На сегодняшний день сеть Starlink насчитывает почти 10 000 активных аппаратов, обеспечивая широкополосным доступом к интернету потребителей и государственные структуры по всему миру. Однако стремительное расширение группировки вызывает тревогу у астрономов и регуляторов, опасающихся эффекта неконтролируемого накопления мусора. Переход SpaceX к более консервативному управлению орбитой демонстрирует стремление компании к устойчивому развитию космической отрасли и готовность адаптироваться к новым стандартам безопасности в условиях переполненного околоземного пространства.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
